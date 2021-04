Edin Terzic angeblich Thema VfL Wolfsburg

Darius Simka via www.imago-images.de

Trainer Edin Terzic vom BVB soll das Interesse des VfL Wolfsburg geweckt haben

Nach der Entlassung von Lucien Favre im Dezember 2020 beförderte Borussia Dortmund Co-Trainer Edin Terzic zum neuen Chef der BVB-Profis. Nach der Spielzeit soll der 38-Jährige allerdings wieder in zweite Glied treten und als Assistent von Marco Rose agieren. Es könnte allerdings auch ganz anders kommen.

Der "WAZ" zufolge soll sich der VfL Wolfsburg mit der Personalie Edin Terzic beschäftigen. Bei den Wölfen steht derzeit Oliver Glasner an der Seitenlinie. Der Österreicher hat zwar noch einen Vertrag bis 2022, kann die Niedersachsen aber per Ausstiegsklausel für 4,5 Millionen Euro verlassen. Zuletzt wurde der 46-Jährige bei RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und RB Salzburg gehandelt.

Sollte sich Glasner gegen einen Verbleib in Wolfsburg entscheiden, könnte Terzic weiter in den Fokus des VfL rücken. Der BVB hatte bereits erklärt, er würde Terzic zwar gerne halten, würde dem gebürtigen Mendener aber keine Steine in den Weg legen, sollte sich ihm die Chance auf einen Cheftrainerposten bieten.

VfL Wolfsburg geht von weiterer Saison unter Oliver Glasner aus

Der "kicker" berichtete zuvor bereits, dass der VfL Wolfsburg den Trainermarkt für den Fall eines Abschieds von Glasner sondiere. "Wir gehen davon, dass wir nächstes Jahr in dieser Konstellation in die Saison gehen", erklärte Sportchef Jörg Schmadtke dem Fachmagazin, die Aussage lässt allerdings durchaus einigen Spielraum.

Brisant: Ausgerechnet Terzic könnte dem VfL Wolfsburg in dieser Saison noch wehtun. Die Borussen liegen derzeit auf Rang fünf, zwei Zähler hinter den Wölfen. In den letzten drei Bundesliga-Partien will der BVB den Konkurrenten noch abfangen, um das Saisonziel Champions-League-Teilnahme einzutüten. Im direkten Duell schlugen die Schwarz-Gelben die Mannen aus der Autostadt zuletzt 2:0.