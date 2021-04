Medien: Rummenigge bei Nagelsmann-Deal außen vor

Peter Schatz

Übernimmt den Chefposten beim FC Bayern: Oliver Kahn (l.)

Die Trainer-Rochade beim FC Bayern ist seit Dienstag perfekt: Der Vertrag mit Hansi Flick wird zum Saisonende aufgelöst. Sein Nachfolger heißt Julian Nagelsmann. Nicht involviert in die Personalien war offenbar Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Stattdessen gab es den Machtwechsel hin zu Nachfolger Oliver Kahn.

Zwischen 20 und 30 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig, ein mutmaßlich sehr gut dotierter Fünfjahresvertrag: Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann wurde für den FC Bayern zum Rekord-Deal.

Noch nie floss weltweit eine solche Summe für einen Trainer, noch nie erhielt ein neuer Bayern-Coach einen Kontrakt mit einer solch exorbitant langen Laufzeit.

Nicht beteiligt an der Abwicklung des spektakulären Transfers war laut "Sport Bild" Karl-Heinz Rummenigge - und das, obwohl der langjährige Klub-Boss offiziell bis Ende des Jahres noch als Vorsitzender des Vorstands beim Rekordmeister fungiert.

Stattdessen, so heißt es, habe Rummenigges designierter Nachfolger Oliver Kahn gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Verhandlungen geführt und letztlich die Nagelsmann-Verpflichtung auch eingetütet.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge nicht ausgebootet

Eine Ausbootung gegen seinen Willen war das für Rummenigge aber nicht. Schon vor einiger Zeit hatte der 65-Jährige beschlossen, keine über seine Amtszeit hinaus reichenden Entscheidungen mehr zu treffen. Da Nagelsmann in den kommenden Jahren in München eine neue Ära prägen soll, war Rummenigges Zurückhaltung also nur die logische Konsequenz.

Damit geht der angepeilte Machtwechsel beim FC Bayern weiter mit großen Schritten voran. Neben Kahn, der sich bislang in der Öffentlichkeit noch eher zurückhaltend präsentiert, und Salihamidzic mischt auch Aufsichtsratschef und Präsident Herbert Hainer munter mit.

Der Nachfolger von Uli Hoeneß arbeitet zusammen mit Kahn unter dem Motto "Bayern ahead" intensiv an der zukünftigen Aufstellung des Klubs.