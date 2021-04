Medien: SGE bastelt an Tausch mit Real

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

In dieser Saison noch gemeinsam für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen: André Silva und Luka Jovic

Bei Eintracht Frankfurt kämpfen André Silva und Luka Jovic derzeit noch gemeinsam um die Qualifikation für die Champions League. Nun ranken sich neue Gerüchte um die beiden SGE-Stürmer, von denen in der nächsten Spielzeit möglicherweise nur einer für die Hessen in der Königsklasse aufläuft.

André Silva dürfte in der kommenden Sommer-Transferphase europaweit zu den begehrtesten Stürmern zählen. Mit seinen bislang 25 Treffern in der Fußball-Bundesliga hat sich der Portugiese eindrucksvoll ins Schaufenster geschossen, seit Wochen wollen die Spekulationen um namhafte Interessenten nicht abreißen.

Nach Informationen von "Bild" denkt nun auch der spanische Rekordmeister Real Madrid über eine Verpflichtung von Silva nach. Zuletzt wurden Stadtrivale Atlético, Manchester United oder Borussia Dortmund als mögliche Optionen gehandelt.

Der 25-Jährige, so heißt es, ziehe einen Wechsel zur nächsten Saison in Betracht, um den Schritt zu einem absoluten Top-Klub zu wagen. Spanien sei sein präferiertes Ziel.

Spektakulärer Tausch zwischen Silva und Jovic?

Dem Bericht zufolge könnte nun ausgerechnet Sturmpartner Luka Jovic zu einem Faktor werden.

Der Serbe ist derzeit von Real Madrid an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Bei den Königlichen besitzt er seit seinem 63-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2019 einen Vertrag bis 2025. Dort soll er angeblich rund zehn Millionen Euro jährlich verdienen. Eine große Zukunft wird dem 23-Jährigen in Madrid jedoch nicht mehr vorausgesagt, wusste er doch in seinem Debütjahr in Spanien nicht allzu oft zu überzeugen.

Real Madrid denke daher an eine vorzeitige, dauerhafte Trennung von Luka Jovic nach, so "Bild" weiter. Möglich also, dass es zu einem Tauschgeschäft kommt.

Jovic könnte dauerhaft bei Eintracht Frankfurt bleiben

Demnach zahlt Real Madrid 40 Millionen Euro für André Silva an die SGE, die wiederum rund 20 Millionen Euro für Luka Jovic auf den Tisch legt. Abzüglich der Kosten für Berater-Dienstleistungen blieben demnach rund zwölf Millionen Euro übrig. Real würde Jovic den Wechsel zudem mit einer Ausgleichszahlung für die dadurch entstehenden Gehaltseinbußen versorgen.

Ein Deal, der für beide Seiten durchaus interessant erscheint: Die Madrilenen bekommen Jovic von der Gehaltsliste und in Silva einen torgefährlichen Backup für Stoßstürmer Karim Benzema. Die Frankfurter hätten mit Jovic erneut ein gutes Geschäft gemacht und den womöglich unabwendbaren Abschied von André Silva frühzeitig kompensiert.

Silva hat bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2023. Der Portugiese war in der Saison 2019/20 zunächst vom AC Mailand ausgeliehen, im Gegenzug ging Ante Rebic zu den Italienern. Kurz vor Beginn der laufenden Spielzeit verpflichtete die SGE den Torjäger schließlich fest.