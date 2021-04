Kleff schildert dramatische Corona-Szenen

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Wolfgang Kleff war über zwei Wochen im Krankenhaus

Wolfgang Kleff, Weltmeister von 1974, hat eine schwere Corona-Infektion überstanden.

Der langjährige Bundesliga-Torwart war zunächst auf häuslichen Sofa in Mönchengladbach-Rheydt zusammengesackt und lag anschließend zwei Tage lang ohne jegliche Hilfe auf dem Boden, wie er gegenüber "Bild" schilderte.

Schlimmeres konnte nur verhindert werden, da sich Kleffs Lebensgefährtin, die in einer anderen Wohnung lebt, sowie sein Sohn nach nicht beantworteten Telefon-Anrufen Sorgen machten und die Polizei verständigten. "Ich weiß nur noch, dass zig Polizeiautos und Krankenwagen da waren. Die wollten mich erst gar nicht mitnehmen, weil sie dachten, ich wäre betrunken", so Kleff.

Anschließend verbrachte der 74-Jährige 16 Tage im Krankenhaus. "Es war zum Glück nicht die schlimmste Form von Corona, aber immer noch schlimm genug. Ich wusste am Anfang nicht einmal mehr, wer ich war." Zudem verlor er größtenteils seinen Geschmackssinn.

Mitte April konnte Wolfgang Kleff das Krankenhaus wieder verlassen, der sich "sehr dankbar für den Ausgang" zeigte. "Ich habe schon so viel durchgemacht in den letzten Jahren. War immer so nah dran ... Der liebe Gott scheint mich noch ein bisschen zu mögen und will mich noch nicht bei ihm haben."

Wolfgang Kleff absolvierte im Laufe seiner Fußballerkarriere über 600 Pflichtspiele. Unter anderem lief er für Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen und den VfL Bochum auf. Mit Gladbach gewann Wolfgang Kleff fünf Mal die deutsche Meisterschaft sowie einmal den DFB-Pokal. 1975 und 1979 holte er mit den Fohlen den UEFA-Pokal.

Insgesamt absolvierte der Schlussmann in seiner Laufbahn sechs Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Beim Gewinn der Europameisterschaft von 1972 und der Weltmeisterschaft von 1974 war er Ersatztorhüter.