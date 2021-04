Ex-Profi Pannewitz arbeitet als Berliner Straßenfeger

Christoph Worsch

Kevin Pannewitz spielte unter anderem für Carl Zeiss Jena und den VfL Wolfsburg

Seine rund 14.000 Follower dürften nicht schlecht gestaunt haben, als Kevin Pannewitz am Donnerstag auf Instagram seinen neuen Job präsentierte.

In orangener Arbeitskleidung sprach der frühere Fußball-Profi über seine Aufgabe in Berlin. "Ich arbeite bei der Stadtreinigung als Straßenfeger", sagte Pannewitz: "Ich verdiene 1100 und Zerquetschte netto, ich habe 1200 Stunden im Jahr, die ich arbeiten muss."

Nach mehreren Ausflügen in Reality-TV-Shows und andauernden Gewichtsproblemen hat Pannewitz dem professionellen Fußball endgültig den Rücken gekehrt.

"Wenn ich gut bin, kann ich übernommen werden. Wenn ich scheiße bin, dann nicht", sagte er. Am späten Vormittag war nur noch ein Teil der Instagram-Story abrufbar, in dem sich Pannewitz in seiner Arbeitsmontur verabschiedete: "Ich muss los. Bis später."

Der Mittelfeldspieler hatte schon mit 17 Jahren sein Zweitliga-Debüt bei Hansa Rostock gegeben. Nach Eskapaden mit Ausflügen ins Nachtleben wechselte er zum VfL Wolfsburg.

Doch auch der damalige VfL-Trainer Felix Magath bekam das große Talent nicht in die Spur. In der Folge spielte Pannewitz unterklassig, jobbte nebenbei für eine Handelskette und schleppte Kühlschränke und Waschmaschinen in Wohnungen.

2018 schaffte er bei Carl Zeiss Jena den Sprung zurück in die 3. Liga, wo ihm jedoch nach einem Jahr wegen Übergewichtes wieder gekündigt wurde. Zuletzt spielte er beim FC Amed in seiner Heimatstadt Berlin in der Kreisliga.