Bayern-Frauen wollen Geschichte schreiben

Der FC Bayern möchte gegen Chelsea jubeln

Es wäre ein historischer Erfolg: Die Bayern-Frauen wollen im Rückspiel beim FC Chelsea ihren Traum vom ersten Einzug ins Champions-League-Finale wahr machen.

Über London nach Göteborg: Bayern Münchens Fußballerinnen wollen sich den großen Traum vom ersten Champions-League-Finale erfüllen. Dazu muss der Bundesliga-Spitzenreiter im Halbfinal-Rückspiel beim FC Chelsea am Sonntag (13:30 Uhr) an den starken Auftritt beim 2:1 im ersten Vergleich anknüpfen.

"Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen", forderte Abwehrchefin Marina Hegering. Die Ausgangslage ist klar, ein Remis beim englischen Meister würde zum Einzug ins Endspiel am 16. Mai in Schweden reichen. "Wir werden sicherlich nicht auf 0:0 spielen", stellte Trainer Jens Scheuer aber klar, "wir werden angreifen und unser Glück in der Offensive suchen. Die Qualität haben wir."

Hanna Glas, am vergangenen Sonntag die umjubelte Siegtorschützin, stellt sich gegen die Star-Offensive um Sam Kerr und Pernille Harder erneut auf Schwerstarbeit ein. "Wir müssen in London vielleicht eine noch bessere Leistung zeigen", sagte die schwedische Rechtsverteidigerin.

Denn auch die Blues, die im Viertelfinale den VfL Wolfsburg ausschalteten, wollen nach massivem Investment in die Frauen-Abteilung unbedingt ihre Final-Premiere perfekt machen. Das kuriose Auswärtstor der ehemaligen Bayern-Kapitänin Melanie Leupolz könnte Gold wert sein, um nicht schon zum dritten Mal im Halbfinale der Königsklasse zu scheitern.

Der FC Bayern hatte bislang erst einmal den Einzug ins Endspiel um den Henkelpokal vor Augen. 2019 aber machte der FC Barcelona einen Strich durch die Rechnung, beide Halbfinalspiele gingen damals 0:1 verloren.

FC Bayern möchte die Nummer eins sein

Seither hat sich in München einiges getan. Mit kluger Strategie und enormer Aufwertung des Kaders wollen die Bayern auch bei den Frauen die nationale Nummer eins sein, Europas Fußball-Thron soll auf absehbare Zeit ebenfalls her. Ob es in der Bundesliga schon diese Saison mit dem vierten Titel klappt, entscheidet sich bei zwei Punkten Vorsprung voraussichtlich am 9. Mai im direkten Duell mit dem Titelverteidiger in Wolfsburg.

Ein Highlight jagt nun also das nächste, doch zunächst gilt der Fokus voll und ganz der Dienstreise nach London. In der fast 51-jährigen Historie der Bayern-Frauen wäre der Sprung ins Endspiel im Gamla Ullevi ein prächtiger Meilenstein.

München wäre bei den Frauen der fünfte deutsche Europacup-Finalist nach dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt), Turbine Potsdam, dem FCR Duisburg (heute MSV Duisburg) sowie dem VfL Wolfsburg. Der bis dato letzte deutsche Triumph durch die Frankfurterinnen liegt nun bereits sechs Jahre zurück.

Den Finalgegner ermitteln ebenfalls am Sonntag (12.00 Uhr) Paris St. Germain um die Ex-Münchnerin Sara Däbritz und Barcelona. Nach dem 1:1 im Heim-Hinspiel hofft das PSG-Team, das im Viertelfinale den Seriensieger Olympique Lyon vom Thron stürzte, auf die dritte Finalteilnahme nach 2015 und 2017.