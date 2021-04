Mesut Özil bei Fenerbahce wieder im Kader

AFP/POOL/SID/

Nach Verletzung zurück im Kader: Mesut Özil

Mesut Özil steht 56 Tage nach seiner Verletzung wieder im Kader des türkischen Fußball-Erstligisten Fenerbahce.

Der Weltmeister von 2014 gehört dem Aufgebot des Klubs aus Istanbul für das Auswärtsspiel bei Alanyaspor am Donnerstagabend (19:30 Uhr) an.

Özil hatte sich am 4. März gegen Antalyaspor (1:1) am Sprunggelenk verletzt. Seit seinem Wechsel in die Türkei hat der 32-Jährige für Fener sieben Pflichtspiele bestritten.

Mit einem Sieg würde sein Team bis auf drei Punkte an Tabellenführer Besiktas heranrücken.