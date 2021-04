Hoeneß teilt gegen Flick aus und schwärmt von Nagelsmann

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick verlässt den FC Bayern im Sommer

Im Sommer wird Julian Nagelsmann das Cheftraineramt von Hansi Flick beim FC Bayern übernehmen. Dieter Hoeneß, Bruder des langjährigen Münchner Präsidenten Uli, lobte den deutschen Rekordmeister nun für die Verpflichtung, lässt aber kein gutes Haar am scheidenden Coach.

"Julian ist eine sehr gute Lösung. Ich traue ihm zu, mit den Bayern auch Deutscher Meister zu werden", sagte Hoeneß in einem Interview mit der "Bild".

Von Nagelsmann schwärmte der 68-Jährige in höchsten Tönen: "Er ist unumstritten einer der kommenden Trainer in Europa oder vielleicht ist er das sogar schon. Das Halbfinale in der Champions League und jetzt die Vize-Meisterschaft - das spricht für ihn. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer."

Hansi Flick musste dagegen Kritik von Hoeneß einstecken. Die Entscheidung, seinen Abschied im Alleingang zu verkünden, missbilligte der ehemalige Spieler des FC Bayern.

"Er war diesbezüglich sicherlich nicht gut beraten. So etwas macht man nicht. Man stößt seinem Arbeitgeber nicht so vor den Kopf", tadelte Hoeneß: "Das weiß Hansi auch, das hat er verstanden."

Der fünffache deutsche Meister traut Flick dennoch den Job als Bundestrainer zu: "Hansi hat gezeigt, dass er das kann. Aber es ist kein einfaches Erbe, die Nationalmannschaft ist nicht mehr so gefestigt wie früher." Jedoch sei es auch eine Chance, um etwas Neues aufzubauen.

Schalke hat sich "ohne Not selbst demontiert"

In dem Interview sprach Hoeneß auch über den FC Schalke 04. "Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, da sind so viele Dinge seit Jahren schief gegangen, sie haben sich ohne Not selbst demontiert", urteilte der 68-Jährige.

Dennoch hofft er, dass die Königsblauen zu alter Stärke zurückfinden und schnell ins deutsche Oberhaus zurückkehren. "Schalke gehört einfach in die Bundesliga", so Hoeneß.