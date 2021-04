Italienisches Pokalfinale wohl vor Zuschauern

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Robin Gosens könnte im Pokalfinale vor Fans spielen

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens darf für das italienische Pokalfinale mit Atalanta Bergamo gegen Rekordmeister Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo auf die Rückkehr von Zuschauern hoffen.

Für das Endspiel am 19. Mai im Mapei Stadion in Reggio Emilia stellte Italiens Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa eine 20-prozentige Auslastung der Arena mit 4700 Besuchern in Aussicht.

Das Pokalfinale soll auch als Test für die vier Spiele mit Zuschauern in Rom bei der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) dienen.