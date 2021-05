Lewy-Poker trotz Bayern-Veto nicht beendet?

Peter Schatz / Pool/via MIS

Robert Lewandowski steht noch bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern München endet erst im Sommer 2023. Eigentlich spricht also alles dafür, dass der Weltfußballer auf jeden Fall noch mindestens ein weiteres Jahr beim deutschen Rekordmeister verbringt. Trotzdem hat es jüngst offenbar ein Treffen zwischen den Klubbossen und Lewy-Berater Pini Zahavi gegeben.

Das zumindest berichtete "Sport1"-Reporter Florian Plettenberg. Demnach soll der Spieleragent offen angefragt haben, wie genau der FC Bayern weiter mit Robert Lewandowski plane. Laut dem Medienbericht war die Reaktion der FCB-Bosse unmissverständlich: Lewandowski soll auf gar keinen Fall verkauft werden.

Wohl auch nicht im Sommer 2022, wenn der polnische Nationalmannschafts-Kapitän vor seinem letzten Vertragsjahr in München steht. Auch diese vielleicht letzte Gelegenheit, Lewandowski noch einmal kostspielig zu verkaufen, soll keine Option für den Klub sein.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, könnte Zahavi dennoch noch einmal bei den Bayern-Bossen vorstellig werden. Der 77-Jährige werde um einen erneuten Gesprächstermin an der Säbener Straße bitten, sollte es einen konkreten Interessenten für Lewandowski geben, heißt es.

Dieser Klub müsste laut dem Sportmagazin aber eine "Mega-Summe auch in Corona-Zeiten" aufrufen, damit Lewandowskis Agent noch einmal den Austausch sucht. Als wahrscheinlichstes Ziel wird die englische Premier League genannt, wo eine entsprechende Ablösesumme plus das exorbitante Lewandowski-Gehalt wohl am ehesten bezahlt werden könnten.

Lewandowski jagt den Bundesliga-Torrekord von Müller

Gegenwärtig ist der Torjäger allerdings noch viel zu wertvoll für den deutschen Serienmeister, als dass er sich konkret mit einem Transfergeschäft beschäftigen könnte. Lewandowski selbst hatte trotz seines reifen Fußballeralters von derzeit 32 Jahren schon mehrfach durchblicken lassen, noch einige weitere Jahre auf Weltklasse-Niveau spielen zu wollen.

Seinen Kontrakt hatte er an der Säbener Straße zum letzten Mal vor zwei Jahren verlängert - vorzeitig bis 2023. Ob es noch ein weiteres Mal zu einem neuen Arbeitspapier mit dem derzeit besten Stürmer der Welt kommen wird, ist noch offen und wird voraussichtlich nach Ablauf der aktuellen Spielzeit allmählich Thema bei den Verantwortlichen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic werden.

Sportlich ist Lewandowski auch in seiner siebten Bayern-Saison weiterhin über jeden Zweifel erhaben. Mit bisher 36 Saisontoren hat er seine persönliche Bestmarke von bis dato 34 Treffern aus der Vorsaison längst geknackt, derzeit jagt er noch den 40-Tore-Allzeit-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller.