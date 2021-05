Krösche-Wechsel zu Eintracht Frankfurt perfekt

KH via www.imago-images.de

Markus Krösche übernimmt den Posten von Fredi Bobic bei Eintracht Frankfurt

Markus Krösche wird neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. Das bestätigte die SGE am Samstag. Auch ein neuer Trainer ist womöglich im Anflug.

Krösche tritt damit das Erbe von Fredi Bobic, den es nach Saisonende zu Hertha BSC zieht an. Der 40-Jährige unterschreibt bei den Hessen einen Vertrag bis 2025.

"Mit Markus Krösche gewinnen wir einen absoluten Fachmann auf dieser so wichtigen Position. Auf all seinen Stationen hat er erfolgreich gearbeitet und wir sind sicher, dass wir mit ihm die positive Entwicklung von Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben können", sagte Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG: "Seine Verpflichtung ist ein absoluter Volltreffer für unseren Verein."

Markus Krösche wird ab dem 1. Juni 2021 neuer Sportvorstand der Eintracht! Der 40-Jährige wurde vom Aufsichtsrat einstimmig zum Nachfolger von Fredi Bobic in den Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG berufen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 1. Mai 2021

Krösche betont: "Ich habe die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Der Klub hat sich toll entwickelt und ist unter anderem aufgrund seiner Emotionalität eine großartige Adresse im deutschen Fußball. Mich haben die intensiven Gespräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer und den Eintracht-Verantwortlichen überzeugt und ich bin sehr glücklich, ab Juni ein Teil der Eintracht-Familie zu sein."

Er wolle dazu beitragen, "dass die aktuelle Erfolgsstory dieses Traditionsvereins auch in der Zukunft weitergeschrieben werden kann".

Auf Krösche kommt in Frankfurt jede Menge Arbeit zu, was den Kader betrifft. Serientorschütze André Silva und Flügelspieler Filip Kostic sind begehrt und könnten wohl nur bei einer Teilnahme an der Königsklasse zu halten sein. Was mit Real-Madrid-Leihgabe Luka Jovic passiert, ist noch offen.

Eintracht Frankfurt: Kommt Oliver Glasner als neuer Cheftrainer?

Als neuer Cheftrainer könnte nach dem feststehenden Abschied von Adi Hütter in Richtung Borussia Mönchengladbach womöglich Oliver Glasner bei der SGE anheuern. Der 46 Jahre alte Österreicher vermied zuletzt ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber VfL Wolfsburg.

"Bild" zufolge gelte Frankfurt inzwischen in Branchen-Kreisen als "heißester Interessent" für Glasner, der in Wolfsburg eine Ausstiegsklausel besitzen soll.

Eine solche hatte auch den Hütter-Wechsel nach Gladbach möglich gemacht. Die Borussia zahlte 7,5 Millionen Euro. Glasner soll mindestens fünf Millionen Euro kosten.