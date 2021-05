Bayern-Schreck Bartels sendet Kampfansage an den BVB

CB via www.imago-images.de

Verwandelte den entscheidenden Elfmeter gegen den FC Bayern: Fin Bartels

In der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern verwandelte Fin Bartels den entscheidenden Elfmeter und schoss den Rekordmeister aus dem Wettbewerb. Mit Holstein Kiel will der Oldie im Halbfinale nun auch den BVB ärgern.

"Es war natürlich ein herausragendes Erlebnis", blickte Bartels im Interview mit der "WAZ" auf den Triumph gegen den FC Bayern zurück: "Wir haben eine couragierte Leistung geboten, am Ende glücklich, aber nicht unverdient gewonnen." Das sei gleichzeitig der Ansatz, um nun auch im Halbfinale gegen Borussia Dortmund zu bestehen (Samstag, ab 20:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker).

"Dass wir überhaupt das Halbfinale erreicht haben, ist schon eine Riesensache", erklärte Bartels: "Wir wissen, dass wir als Zweitligist der klare Underdog sind." Träumen sei dennoch erlaubt - und genau das tut Holstein Kiel vor dem anstehenden Spiel gegen den BVB.

Bartels glaubt fest an direkten Aufstieg von Holstein Kiel

Nicht ohne Grund, spielen die Kieler doch eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte. Erstmals stehen die Störche im Halbfinale des DFB-Pokals, in der 2. Liga hat das Team von Trainer Ole Werner den Aufstieg noch in der eigenen Hand.

"Unsere Aufstiegschance ist noch nicht vertan. Wir glauben fest daran und tun alles dafür. Wir dürfen diese einmalige Chance nicht wegwerfen, ohne alles investiert zu haben", merkte der 34-Jährige an.

Dabei muss sich Kiel größten Widrigkeiten stellen. Bereits zwei Mal war die Mannschaft gezwungen, sich nach positiven Corona-Tests in Quarantäne zu begeben. In den kommenden Wochen stehen daher noch drei Nachholspiele an.

Relegation gegen Bartels' Ex-Klub Werder Bremen möglich

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt lediglich zwei Zähler, auf einen direkten Aufstiegsplatz fehlen sieben Punkte. Bartels erwartet in jedem Fall ein "dramatisches Finish".

Womöglich trifft Holstein Kiel in der Relegation auf Werder Bremen, Bartels' Ex-Klub. Mit Bremen sicherte Bartels in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation die Klasse.

Geht es nach dem Kieler Flügelflitzer, soll es dieses Jahr für die Grün-Weißen gar nicht erst so weit kommen: "Ich gucke fast jedes Spiel und drücke ganz fest die Daumen. Ich traue meinen ehemaligen Kollegen zu, dass sie es wieder schaffen."