Schalke bekommt im Dursun-Poker Konkurrenz vom HSV

Revierfoto via www.imago-images.de

Serdar Dursun wird vom HSV und vom FC Schalke 04 umworben

Der FC Schalke 04 sucht für die kommende Saison einen echten Knipser. Serdar Dursun vom baldigen Ligakonkurrenten Darmstadt 98 ist so einer. Der Schalker Wunschspieler hat allerdings auch andere lukrative Optionen - allen voran vom HSV.

Wie die "Bild" berichtet, kam es am Freitag zu einem Treffen zwischen Dursun, HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel. Dem einstigen Bundesliga-Dino droht ein weiteres Jahr im Unterhaus, der angepeilte Aufstieg rückte in den letzten Wochen immer weiter in die Ferne.

Wie es scheint, laufen die Planungen für eine aufstiegsfähige Mannschaft erneut auf Hochtouren. Dursun soll dabei helfen, den HSV im vierten Anlauf in die Bundesliga zurückzuschießen.

Dursun könnte Terodde beim HSV ersetzen

Die Zukunft von Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde beim HSV ist unterdessen noch nicht geklärt. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, über ein Weiterbeschäftigung soll abhängig von der Spielklasse entschieden werden.

Dursun und Terodde sind in der aktuellen Saison die Top-Torschützen der 2. Liga, beide stehen bei 21 Treffern. Möglich, dass der eine den anderen im Sommer beerbt.

Der Verbleib von Dursun in Darmstadt ist derweil nahezu ausgeschlossen - auch wenn der Angreifer selbst noch keine Entscheidung getroffen hat. "Natürlich hat Darmstadt noch eine Chance. Sie wollen mich behalten. Aber ich bin 29 und muss schauen, wo es für mich hingeht", sagte Dursun am Montagabend bei "Sky".

"Ich weiß noch nicht, mal schauen", antwortete Dursun, als er mit den Wechselgerüchten konfrontiert wurde. Am Böllenfalltor warben sie in der Vergangenheit mit Nachdruck um Dursuns Verlängerung seines in wenigen Wochen auslaufenden Vertrags.

Für die kommende Zweitliga-Saison passt Dursun aufgrund der ausbleibenden Ablösesumme jedenfalls perfekt ins Schalker, aber eben auch ins Hamburger Beuteschema. Wohin des den begehrten Stürmer zieht, ist nach wie vor offen.