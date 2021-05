Frankfurt sticht FC Bayern und BVB aus

photoarena / Thomas Eisenhuth

Eintracht Frankfurt gewinnt wohl den Poker um Fabio Blanco

Fabio Blanco vom FC Valencia gilt als eines der größten Talente im spanischen Fußball. Im Sommer läuft der Vertrag des 17 Jahre alten Flügelstürmers aus. Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben die Fühler ausgestreckt - Blanco hat sich aber offenbar anders entschieden.

Wie der spanische Journalist Salva Gomis auf Twitter mitteilte, steht Blanco unmittelbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Dieses Wochenende sei der hochveranlagte Rechtsaußen in die Mainmetropole gereist.

Eintracht Frankfurt würde mit der Verpflichtung namhafte Konkurrenten ausschalten. Nicht nur die beiden größten deutschen Klubs, sondern auch Real Madrid und der FC Barcelona sollen sich um den spanischen Youngster bemüht haben.

Zeitweise hatte die "AS" berichtet, dass konkrete Gespräche mit Barca und Real geführt wurden. Die "Marca" erklärte einen Wechsel zum FC Barcelona am wahrscheinlichsten. Nun scheint es eine unvorhergesehene Kehrtwende zu geben. Das Projekt der Frankfurter Eintracht sei aus Blancos Sicht schlicht "am attraktivsten", schreibt Gomis.

Blanco wartet auf sein Debüt bei den Profis des FC Valencia

Blanco stammt aus der Jugendabteilung der Blanquinegros und läuft aktuell für die U19-Mannschaft auf. Bei den Profis durfte der Spanier bislang noch nicht ran.

Der Außenstürmer ist seit der U15 zudem fester Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft, erzielte zuletzt in fünf U16-Spielen ein Tor.

Blancos Vertrag in Valencia läuft am Ende der Saison aus. Auf eine Verlängerung konnten sich beide Parteien noch nicht einigen. Der Angreifer besticht vor allem durch seine Schnelligkeit, gilt aber auch als zweikampfstark.

Eintracht Frankfurt würde unterdessen den dritten ablösefreien Sommer-Neuzugang präsentieren. Die Transfers von Linksverteidiger Christopher Lenz (von Union Berlin) und Stürmer-Talent Ali Akman (Bursaspor) sind bereits fix.