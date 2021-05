BVB-Star Morey offenbar schwer verletzt

Tim Groothuis

Wird dem BVB wohl länger fehlen: Mateu Morey

Hiobsbotschaft für den BVB: Mateu Morey hat im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) am Samstag eine sehr wahrscheinlich schwere Verletzung erlitten.

Der zehn Minuten zuvor eingewechselte Spanier blieb in der zweiten Halbzeit unglücklich im Rasen hängen, wobei sein rechtes Knie nach hinten überstreckte.

Der 21-Jährige wand sich auf dem Boden und schrie minutenlang vor Schmerzen, seine Mitspieler schlugen entsetzt die Hände vors Gesicht. Morey wurde mit einer Trage vom Feld und sofort ins Krankenhaus gebracht.

💛 Die Familie hält zusammen. Immer! 🤞 pic.twitter.com/6CsYnXPeOP — Borussia Dortmund (@BVB) 1. Mai 2021

"Wir freuen uns schon, dass wir nach Berlin fahren. Aber es hält sich in Grenzen. Das tut uns weh. Wir werden ihn unterstützen", sagte Emre Can in der "ARD". Die Verletzung von Morey trübe den ganzen Abend, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic.