Dank BVB: Bundesliga-Siebter spielt Conference League

Ralf Ibing

Der BVB eröffnet weiteren Bundesliga-Klubs eine Europacup-Chance

Der Final-Einzug von Borussia Dortmund im DFB-Pokal eröffnet weiteren Bundesliga-Klubs eine Europacup-Chance.

Weil der BVB wie Endspielgegner RB Leipzig jetzt in der kommenden Saison sicher international spielen wird, rückt der Tabellensiebte in die neue Conference League nach. Aktuell liegt Borussia Mönchengladbach (46 Punkte) auf diesem Rang.

Auch das punktgleiche Union Berlin, der SC Freiburg (41 Punkte, ein Nachholspiel) und der VfB Stuttgart (39 Punkte) kommen als mögliche Teilnehmer noch infrage.

Das qualifizierte Team steigt mit den Playoffs für die Gruppenphase (19./26. August) in die Conference League ein, die am 2. August ausgelost werden. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in Tirana/Albanien statt.