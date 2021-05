Reif sieht "Turbulenzen" rund um Terzic und den BVB

via www.imago-images.de

Marcel Reif hat sich zur Trainersituation beim BVB und FC Bayern geäußert

Edin Terzic rückt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur neuen Saison zurück in die zweite Reihe, schließlich übernimmt Noch-Gladbach-Coach Marco Rose beim BVB. Laut dem langjährigen Kommentator Marcel Reif ist ein Verbleib von Terzic im Ruhrgebiet jedoch alles andere als gesichert.

Der Dortmunder Übungsleiter, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer mit seiner Mannschaft gleich um den Titel im DFB-Pokal spielt, habe "gezeigt, dass er mit der ganzen Mannschaft umgehen kann, von 17-jährigen Kindern bis hin zu einem alten Recken wie Mats Hummels", schreibt Marcel Reif in einer Kolumne für "Sport1". "In dieser Situation den Weg freimachen zu müssen, könnte beim BVB noch mal Turbulenzen auslösen."

Edin Terzic werde sich "niemals mehr irgendwo als dritter Mann hinsetzen", so Reif weiter: "Wenn ich mir das nun beim BVB vorstelle, wohin Rose seine Assistenten mitbringt - wenn die Südtribüne dann bald wieder voll sein wird, dann hörst du das dann bestimmt bald auch von den Fans relativ deutlich ..."

Ginge es nach Marcel Reif, wäre ein Wechsel des Dortmunder Übungsleiter zu einem Zweitligisten vorstellbar. Er sei "in einer guten Situation, die hat er sich erarbeitet, es wird Angebote geben. Und wenn wider Erwarten doch keine kommen, dann sagt er sich vielleicht auch wieder: Lasst mich mal wieder Nachwuchsarbeit machen."

Terzic Karriere an der Seitenlinie begann 2010 als Assistent der U19-Mannschaft der Borussia. Darüber hinaus coachte er die U17- und die U23-Mannschaft des BVB und arbeitete als Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Besiktas sowie als Assistent bei West Ham United.

Reif: Wechsel von Nagelsmann zum FC Bayern auch "ein Risiko"

Beim großen Konkurrenten des Revierklubs, dem FC Bayern, sieht Marcel Reif angesichts des bevorstehenden Trainerwechsels hingegen ein "Risiko". Denn: Noch hat der neue Münchner Coach Julian Nagelsmann "ja nichts gewonnen".

Nagelsmann wechselt bekanntlich für bis zu 25 Millionen Euro im Sommer vom RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister, "eine Summe in dieser Dimension gezahlt wird, an diese Entwicklung werden wir uns aber gewöhnen müssen", so Reif.

Zur finanziellen Dimension des Transfers sagt Marcel Reif: "Dass die Bayern das alles am Ende Geld gekostet hat, darf auch niemanden überraschen. Und dass Nagelsmann bei den Bayern nun einen Fünf-Jahres-Vertrag bekommen hat, ist dann ja doch schon wieder irgendwie romantisch."