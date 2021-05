Tuchel fiebert "aufregender" Final-Mission entgegen

Jed Leicester/BPI/Shutterstock via www.imago-image

Thomas Tuchel will mit dem FC Chelsea ins Finale

Die Chelsea-Frauen haben es vorgemacht, jetzt will auch Thomas Tuchel mit Timo Werner und Co. ins Champions-League-Finale. Doch Real Madrid um Toni Kroos hat was dagegen.

Thomas Tuchel kann es kaum erwarten. "Das wird aufregend", sagte der Teammanager über seine historische Final-Mission mit dem FC Chelsea in der Champions League gegen Rekordsieger Real Madrid. Das Frauenteam der Blues hat vorgelegt und das Endspiel der Königsklasse schon erreicht - jetzt, sagte Trainerin Emma Hayes, wäre es "fantastisch", wenn die Männer um "Top-Coach" Tuchel nachlegen könnten.

Und es wäre ein Novum: Beide Mannschaften hatte noch nie ein Klub im selben Jahr im Finale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Tuchel ist wild entschlossen, es den "Ladies" im Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr Sky und DAZN) gegen die Königlichen um Toni Kroos und Wahlhelfer Marcelo gleichzutun. "Wir sind bereit für einen großen Kampf", sagte er. Nach dem 1:1 in Madrid "werden wir eine herausragende Leistung brauchen, weil es uns Real richtig schwer machen wird".

Doch Tuchel kann Finale: Mit Paris St. Germain zog er in der vergangenen Saison ins Endspiel ein, verlor dort aber gegen den FC Bayern (0:1). Diesmal, sagte seine Kollegin Hayes, soll der Pott her - und zwar gleich zweimal. Bei Chelsea gehe es nicht darum, Finals zu erreichen, betonte sie, "sondern darum, sie zu gewinnen".

Tuchel weiß das, auch wenn der einzige Champions-League-Triumph der Blues beim Münchner "Drama dahoam" 2012 schon neun Jahre zurückliegt. "Wir sind voller Selbstvertrauen und freuen uns auf diese Spiele auf höchstem Niveau", sagte er, "davon träumen wir doch alle." An den Titel will er noch nicht denken: "Wir arbeiten hart und bleiben auf dem Boden."

Chelsea aber ist Reals Angstgegner und als einziger Klub auch nach vier Spielen noch unbesiegt gegen die Madrilenen (zwei Siege). Und Tuchel ist der einzige Coach der Welt, der auch nach fünf Duellen mit den Königlichen unbezwungen ist. Aber, so warnte Torwart Edouard Mendy, "wir haben noch nichts gewonnen und müssen bereit sein für eine Schlacht".

"Kopfzerbrechen" bereitet Tuchel die Aufstellung: Antonio Rüdiger kann nach seiner Gesichtsverletzung wohl mit Maske spielen. Aber soll Tuchel Kai Havertz nach dem Doppelpack gegen Fulham im Team lassen? Und wohin dann mit Timo Werner, der im Hinspiel mal wieder eine Riesenchance hatte liegen lassen?

Zuspruch erhält der frühere Leipziger von Jürgen Klinsmann. "Ich habe vollstes Vertrauen in Timo, weil er weiß, wann er wo stehen muss", sagte der einstige Bundestrainer bei "ESPN": "Der Junge ist gut - und wird das beweisen. Sein Drive, Talent und Riecher sind unglaublich."

Das seit 19 Pflichtspielen ungeschlagene Real muss auf Raphael Varane und Daniel Carvajal verzichten, baut aber auf seinen genesenen Kapitän Sergio Ramos. Auch der Brasilianer Marcelo flog mit, nachdem er seine Verpflichtungen als Wahlhelfer in Madrid erfüllt hatte. "Wir werden leiden müssen", sagte Trainer Zinedine Zidane, "aber noch sind wir am Leben."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - Azpilicueta, Pulisic, Mount, Chilwell - Havertz. - Trainer: Tuchel

Madrid: Courtois - Valverde, Ramos, Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius. - Trainer: Zidane

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)