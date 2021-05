Leih-Deals im Fokus des FC Bayern - Quartett darf gehen

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann soll bereits konkrete Pläne für seinen Kader beim FC Bayern haben

Julian Nagelsmann wird zur neuen Spielzeit das Traineramt beim FC Bayern übernehmen. Den millionenschweren Transfer des Coaches hatte allen voran Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei den Münchnern vorangetrieben. Beide sollen sich in Zukunft in Sachen Transfers eng abstimmen. Das hatte mit Noch-Trainer Hansi Flick nicht immer gut funktioniert.

Während zwischen Salihamidzic und Flick in den rund anderthalb Jahren gemeinsamer Arbeit beim FC Bayern vor allem in Transferfragen des Öfteren Uneinigkeit bestand, darf Nagelsmann vom Sportvorstand volle Rückendeckung erwarten, berichtet "Sport Bild". Er dürfe darauf setzen, dass er bei Neuverpflichtungen einbezogen wird.

Der 33-Jährige soll dem Bericht zufolge zudem bereits klare Vorstellungen darüber haben, wie sein Kader für die kommende Spielzeit aussehen soll. So habe er bereits den Vorschlag bei seinen neuen Vorgesetzten platziert, dass der Kader in der Breite verstärkt werden soll.

FC Bayern wird wohl auf Leih-Deals setzen

Bislang ist lediglich der Transfer von Dayot Upamecano von Konkurrent RB Leipzig (42,5 Mio.) festgezurrt worden. Allerdings soll mit Omar Richards vom FC Reading ein zweiter Abwehrspieler kommen. Offiziell bestätigt ist der ablösefreie Wechsel des Backups für die linke Seite jedoch noch nicht.

Die rund 25 Millionen Euro, die der FC Bayern in Julian Nagelsmann investiert hat, drücken ebenfalls auf das Transferbudget. Daher will der deutsche Rekordmeister auch zur neuen Spielzeit laut "Sport Bild" mit Leihgeschäften arbeiten - sofern nicht durch Verkäufe neues Geld in die Kassen kommt.

Dem Bericht zufolge könnte etwa Corentin Tolisso, der jedoch seit Längerem verletzt ausfällt, bei einem guten Angebot wechseln. Auch Niklas Süle, dessen Vertrag 2022 ausläuft, Bouna Sarr und Fiete Arp gelten als Verkaufskandidaten, heißt es.

Die Zukunft der derzeit ausgeliehenen Spieler ist derweil noch völlig ungewiss. So könnte Innenverteidiger Chris Richards von seiner Leihe bei der TSG Hoffenheim zurückkehren oder aber eine weitere Saison im Kraichgau spielen. Erneut in München aufschlagen werden wohl Michael Cuisance (aktuell bei Olympique Marseille), Adrian Fein (PSV Eindhoven) und Joshua Zirkzee (Parma Calcio). Ob Nagelsmann mit dem Trio plant, ist dem Bericht zufolge jedoch nicht sicher. Auch Verkäufe seien möglich.

Auf der anderen Seite wird Leihspieler Douglas Costa den Klub nach der Saison wieder verlassen. Möglich sei außerdem, dass Ersatztorwart Alexander Nübel die Säbener Straße zeitweise auf Leihbasis verlässt.