Strohhalm Europa League soll Arsenals Saison retten

unknown

Leno will mit dem FC Arsenal die Europa League gewinnen

Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno sieht die Europa League als letzten Lichtblick einer bislang enttäuschenden Saison mit dem FC Arsenal.

"Unser Fokus muss jetzt einfach auf der Europa League liegen. Und wenn wir ein erfolgreiches Ende haben, dann ist die Saison gerettet", sagte der 29-Jährige vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal im Interview mit "RTL" und "ntv".

Arsenal hatte das Hinspiel in Spanien mit 1:2 verloren, nun geht es am Donnerstag (21:00 Uhr/Nitro) um den Einzug ins Endspiel. "Wir brauchen in der Europa League jetzt zwei komplett saubere Spiele, um den Titel zu holen", sagte Leno: "Dann spielt man einfach nächstes Jahr Champions League und dann geht der Spaß wieder von vorne los."

Im Endspiel von Danzig würde wohl Manchester United warten, der englische Rekordmeister ist gegen AS Rom nach dem 6:2 im Hinspiel klarer Favorit. Sollte Leno mit Arsenal allerdings den Titel verpassen, wartet auf die Gunners wohl eine Saison ohne internationales Geschäft. In der Premier League liegen die Londoner aktuell nur auf Platz neun.

"Wir wissen natürlich auch, wenn es nicht klappt, dann kann es eine ungemütliche nächste Saison werden ohne Europacup. Und das ist natürlich nicht der Anspruch für den FC Arsenal", sagte der Ex-Leverkusener. In der laufenden Saison habe es Arsenal vor allem an Konstanz gefehlt. "Weder in Europa noch in der Liga, haben wir konstant immer gut gespielt, über mehrere Wochen oder überhaupt über 90 Minuten. Die Premier League ist mehr oder weniger fast vorbei für uns", so Leno.

Erfolge in der Europa League würde Leno zudem als Empfehlung für einen Platz im EM-Kader ansehen. "Ich glaube, ein besseres Bewerbungsschreiben gibt es dann auch nicht für mich momentan und ich hoffe, dass wir dann ins Finale kommen und dann hoffentlich auch ein Platz für mich frei wird in der Nationalmannschaft", sagte er.