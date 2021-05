Alaba erklärt Abschied vom FC Bayern

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

David Alaba wird den FC Bayern verlassen

David Alaba hat im Trikot des FC Bayern München eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Er steht vor seiner zehnten Deutschen Meisterschaft, blickt zudem auf zwei Champions-League-Siege und sechs DFB-Pokalsiege zurück. Im Sommer steht nach über 400 Pflichtspielen für die Münchner nun die Trennung bevor.

Die Entscheidung, den deutschen Rekordmeister nach 13 Jahren zu verlassen, sei Alaba wahrlich schwer gefallen, wie er im Gespräch mit dem Vereinsmagazin "51" erneut betonte. Beim Österreicher komme bereits ein wenig Wehmut auf: "Es gab ehrlich gesagt schon hin und wieder Tage, an denen ich mich selbst erwischt habe, wie ich auf die besondere Zeit hier beim FC Bayern zurückblicke. Es waren einfach unglaublich schöne Jahre."

Bei den Münchnern avancierte Alaba zu einem der besten Defensiv-Allrounder der Welt, kam für den FC Bayern als Linksverteidiger, Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz.

Bei seiner kommenden Vereinsstation will der 28-Jährige nun einen weiteren Entwicklungsschritt in seiner Karriere machen. "Ich habe für mich beschlossen, dass ich noch einmal etwas Neues machen möchte, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Um zu wachsen, muss man seine 'Komfortzone' verlassen", so Alaba. Er vertrete die Ansicht, dass man "vielleicht auch mal ins Ungewisse gehen muss, um noch einmal weiter zu reifen."

Wo und wie es für den siebenfachen Fußballer des Jahres in Österreich genau weitergehen wird, steht noch immer nicht fest. Zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen dafür, dass er sich in Richtung Real Madrid verändern wird.

Auch in der laufenden Saison war und ist Alaba trotz seines feststehenden Abschieds von der Säbener Straße unter Cheftrainer Hansi Flick ein fester Bestandteil des Teams.

Nur Thomas Müller hat in der Bundesliga von den Bayern-Feldspielern ein paar mehr Einsatzminuten absolviert. In der Champions League war Alaba sogar insgesamt der FCB-Star mit den meisten Einsatzminuten, sogar mehr als Kapitän und Schlussmann Manuel Neuer.