Behrens verlässt den 1. FC Magdeburg

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Morten Behrens wechselt in die 2. Liga

Stammtorhüter Morten Behrens verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg am Saisonende. Der 24-Jährige gab an, eine "Herausforderung in der zweiten Liga" annehmen zu wollen. Zu welchem Verein er wechselt, ist noch nicht bekannt.

Behrens war 2019 vom Hamburger SV zum 1. FC Magdeburg gekommen, sein Vertrag läuft im Sommer aus. In der laufenden Spielzeit stand er in allen 35 Punktspielen zwischen den Pfosten.