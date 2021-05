Offensiv-Star soll den FC Schalke 04 wohl verlassen

TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Benito Raman (M.) soll den FC Schalke 04 angeblich verlassen

Nach dem verdienten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga steht der FC Schalke 04 vor einem radikalen Umbruch. Erste Weichen haben die Königsblauen bereits gestellt, vor allem auf Spielerseite existieren aber noch einige Fragezeichen. Über die Zukunft einer Personalie soll man nun aber entschieden haben.

Benito Raman würde man bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Das will die "WAZ" erfahren haben. Wirklich überraschend ist die Schlussfolgerung allerdings nicht. Der Vertrag des Belgiers endet zwar erst im Sommer 2024 und besitzt auch in Liga zwei Gültigkeit, der Offensivspieler überzeugte seit seinem Wechsel zu den Knappen im Sommer 2019 aber nur selten und kassiert zudem ein Salär, das man in Gelsenkirchen wohl nur zu gerne einsparen würde. Laut "Bild" kassiert der 26-Jährige 1,2 Millionen Euro pro Saison.

Während die Zukunft von Raman wohl nicht auf Schalke liegt, soll ein Verbleib von Klaas-Jan Huntelaar weiterhin möglich sein. Der 28-Jährige, der im Winter zu seinem Ex-Klub zurückkehrte, nach der Saison aber die Schuhe an den Nagel hängen wollte, soll einem weiteren Jahr bei S04 nicht abgeneigt sein, so die "WAZ".

Grammozis schweigt zu Gerüchten um den FC Schalke 04

Die Bosse des FC Schalke 04 wurden zuletzt ohnehin nicht müde, den Niederländer positiv hervorzuheben. "Er ist ein absoluter Vollprofi. Er ist ein Spieler, der trotz seines reiferen Alters eine Menge Qualität mitbringt", erklärte Coach Dimitrios Grammozis am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Einen Transfer von Serdar Dursun vom SV Darmstadt zu den Knappen wollte Grammozis am Donnerstag zwar nicht kommentiere, aber zumindest auch nicht ausschließen.

Fix sind bereits die Neuzugänge Simon Terodde (kommt vom HSV) und Danny Latza (kommt vom 1. FSV Mainz 04). Außerdem soll Verteidiger Sebastian Schonlau (SC Paderborn) im Fokus der Schalker stehen.

Laut der "Sport Bild" sollen Amine Harit, Mark Uth und Matija Nastasic den Verein derweil nach der Saison verlassen. Der auslaufenden Vertrag mit Alessandro Schöpf zudem nicht verlängert werden.