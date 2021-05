Knauff: "Dann wäre ich beim BVB fehl am Platz"

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Ansgar Knauff will sich beim BVB etablieren

In der aktuellen Saison schaffte Ansgar Knauff den Durchbruch bei den Profis von Borussia Dortmund. In einem Interview sprach der Youngster nun über seine Vorbilder, die ersten Schritte im Team von BVB-Trainer Edin Terzic und seine Ziele für die Zukunft.

"Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kicken zu sehen, war schon eine Offenbarung", schwärmte Knauff in einem Interview mit "Spox" und "Goal" von den beiden Superstars. Als Vorbild nannte er allerdings Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain: "Seine Art, Fußball zu spielen, hat mich wirklich inspiriert und finde ich extrem stark."

Knauff durfte im vergangenen Sommer erstmals die Vorbereitung mit den Profis absolvieren. Mittlerweile kommt der 19-Jährige auf sechs Spiele, in denen er ein Tor erzielte und eine Vorlage verbuchte.

Die Integration bei den Profis fiel Knauff dabei nicht besonders schwer. "Ich finde es vielmehr auffällig, wie sehr vor allem die Etablierten den Jungen helfen, damit sie sich wohlfühlen und man schnell Sicherheit in diesem anfangs ja vollkommen ungewohnten Umfeld bekommt."

Dennoch war der Angreifer zu Beginn "enorm zurückhaltend. Es war schon komisch, auf einmal so nah und oft mit Menschen zusammen zu sein oder mit ihnen an einem Tisch zu sitzen, wenn man sie zuvor im Grunde nur aus dem Fernsehen kannte", so Knauff, der hervorhob, dass sich das schnell gelegt hat, "weil es zur Gewöhnung wird und man feststellt, dass es eben auch nur Menschen sind."

So profitierte Knauff beim BVB von der Sancho-Verletzung

In den beiden Champions-League-Spielen gegen Manchester City durfte Knauff sogar in der Startelf ran. "Ich war in der Phase in einem guten Flow. Ich hatte meine ersten Bundesligaminuten gesammelt, in Köln nach meiner Einwechslung ein Tor vorbereitet und habe mich auch im Training gut gefühlt", erinnerte sich der Flügelflitzer zurück: "Dann hat sich Jadon Sancho verletzt und die Tür für mich ging auf. In diesem Spiel plötzlich in der Startelf zu stehen, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen."

Dass er einen derartigen Durchbruch hinlegt, kommt für Knauff nicht sehr überraschend. "Das alles habe ich mir schon zugetraut - sonst wäre ich beim BVB auch fehl am Platz", stellte er klar.

In Zukunft hofft Knauff auf noch mehr Spielzeit: "Ich will in der nächsten Saison so viel wie möglich spielen, aber auf die Startelf schiele ich noch nicht. Ich hoffe einfach, dass es so weiterläuft wie bisher und werde dafür alles in die Waagschale werfen. Es wäre toll, wenn mir dann ein weiterer Sprung in meiner Entwicklung gelingen würde."