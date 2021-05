Kempf lehnt Vertragsangebot des VfB Stuttgart ab

KH via www.imago-images.de

Marc Oliver Kempf lehnte das Angebot des VfB Stuttgart ab

Dem VfB Stuttgart droht im Sommer der Abschied von Innenverteidiger Marc Oliver Kempf. Der 26-Jährige hat das Angebot zur Verlängerung seines am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrags abgelehnt, wie Sportdirektor Sven Mislintat sagte.

"Wir haben ein Angebot abgegeben, bei dem es schwierig ist, es nochmal zu verbessern. Die Agentur von Kempfi und Kempfi selbst haben, Stand jetzt, entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen", erklärte der 48-Jährige.

"Sie haben einfach ganz klar gesagt, das ist nicht ausreichend. Und das ist in Ordnung." Das bringe den VfB aber nun in eine schwierige Position. "Stand jetzt läuft es darauf hinaus, dass der Kempfi spätestens ab 30.6.2022 nicht mehr unser Spieler ist", sagte Mislintat.

Der Sportdirektor bestätigte, dass Kempf eine Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Vertrag hat, für die ihn ein Klub bis Ende Mai kaufen könnte. Die Höhe der Klausel liege im zweistelligen Millionenbereich, sagte Mislintat. "Er sucht jetzt einen wichtigen Vertrag in seiner Karriere, und das ist auch in Ordnung."