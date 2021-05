Medien: Auch Klose verlässt den FC Bayern

Marcel Engelbrecht /Eibner-Pressefoto via www.imag

Miroslav Klose will den FC Bayern im Sommer angeblich verlassen

Nach Cheftrainer Hansi Flick wird auch dessen bisher Assistent Miroslav Klose den FC Bayern im Sommer verlassen. Das berichtet "Bild".

Schon vor einigen Wochen schrieb das Blatt über Abwanderungsgedanken des WM-Rekordtorschützen und Weltmeisters von 2014. Jene Gedanken soll sich mittlerweile verfestigt und zu dem Entschluss geführt haben, die Münchner nach dem Saisonende zu verlassen.

Klose habe mit dem Kapitel FC Bayern abgeschlossen, heißt es. Angeblich ist die so oft zitierte "Bayern-Familie" in Kloses Augen nicht mehr so wie sie einmal war. Eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße sei für den ehemaligen Stürmer auch deshalb kein Thema mehr.

Klose stört Stimmung beim FC Bayern

Die Verantwortlichen des Rekordmeister sehen einem Abgang Kloses womöglich sogar entspannt entgegen, schließlich sollen bis heute kein Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung stattgefunden haben. Der aktuelle Vertrag Kloses läuft allerdings schon im Sommer aus.

"Für mich persönlich ist das überhaupt kein Problem das der Verein noch nicht mit mir gesprochen hat. Was mich wirklich nachdenklich macht, ist aber wie hier gerade miteinander kommuniziert wird", kommentierte Klose die Lage an der Säbener Straße schon vor einigen Wochen, als der Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic seinen Höhepunkt erreichte. "Respekt voreinander zu haben, auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist, das muss unbedingt sein."

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätten den Rekordmeister "zu einem Weltverein gemacht, weil es ihnen immer um den FC Bayern ging und nicht um persönliche Eitelkeiten", ergänzte Klose.

Folgt Klose Hansi Flick zur Nationalmannschaft?

Wie seinem Chef Flick wird auch dem ehemaligen weltklasse Stürmer ein angespanntes Verhältnis zu Hasan Salihamidzic nachgesagt. Schon während Kloses Tätigkeit als Nachwuchscoach beim FC Bayern sei er mit dem Bosnier aneinander geraten, so "Bild". Als Salihamidzic Klose einem anderen Juniorenteam der Münchner zuteilen wollte, habe dieser schon einmal über einen Abgang aus der bayerischen Landeshauptstadt nachgedacht.

Pikant: Klose könnte es gemeinsam mit Flick ab dem Sommer in den Trainerstab der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ziehen. Der künftige Ex-Coach des FC Bayern gilt als Top-Favorit des DFB bei der Nachfolgersuche für Bundestrainer Joachim Löw. Klose könnte auch in der DFB-Auswahl als Flicks Assistent fungieren.