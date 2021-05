Medien: Draxler lehnt Top-Angebot des FC Bayern ab

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Julian Draxler hat angeblich ein Angebot des FC Bayern abgelehnt

Nationalspieler Julian Draxler hat französischen Medienberichten zufolge ein gut dotiertes Angebot des FC Bayern abgelehnt. Der ehemalige Schalker wird seinen Karriereweg demnach woanders fortsetzen.

Schon vor einigen Wochen wurde Julian Draxler mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Wirklich konkret waren die Gerüchte nicht, das Gesamtpaket Draxler soll die Münchner aber gereizt haben. Einer der Gründe: Da der Vertrag des Nationalspielers bei Paris Saint-Germain im Sommer ausläuft, wäre für den 27-Jährigen keine Ablösesumme fällig geworden.

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet nun, dass dem Mittelfeldspieler ein äußerst gut dotiertes Angebot des FC Bayern vorlag. Die Offerte soll sogar noch besser als die seines jetzigen Klubs aus Paris gewesen sein. Draxler habe dem deutschen Rekordmeister allerdings zu verstehen gegeben, dass er gerne bei PSG bleiben wolle.

Darum hat Draxler dem FC Bayern abgesagt

Der Trainerwechsel von Thomas Tuchel hin zu Mauricio Pochettino habe dazu geführt, dass er seine Karriere vorerst bei den Parisern fortsetzen möchte, schreibt das Blatt. Die PSG-Bosse haben ihm diese Chance nun offenbar auch gegeben.

"L'Équipe" berichtet, dass die Vertragsverlängerung mit Draxler bereits in trockenen Tüchern ist. Demnach wird der Deutsche seinen auslaufenden Kontrakt um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2024 verlängern.

Im Gegenzug nimmt Draxler angeblich Gehaltseinbußen in Kauf. Weniger als sieben Millionen Euro pro Jahr soll der 27-Jährige ab sofort verdienen. Allerdings wurde ihm die Verlängerung von PSG dem Bericht zufolge mit einer signifikanten Bonuszahlung schmackhaft gemacht.

In den vergangenen Wochen wurde der offensive Mittelfeldspieler immer wieder mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Neben dem FC Bayern wurden auch Bayer Leverkusen und Hertha BSC als Abnehmer gehandelt. Nun scheint eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus aber endgültig vom Tisch zu sein.