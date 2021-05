Platzt der Wechsel von Sosa zum DFB?

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Wird Borna Sosa vom VfB Stuttgart deutscher Nationalspieler?

Unlängst bestätigte der VfB Stuttgart, dass Außenverteidiger Borna Sosa die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Ein Umstand, den man beim DFB mit großen Interesse registrierte. Der 23-Jährige dürfte gute Chancen haben, von Bundestrainer Joachim Löw für die Europameisterschaft im Sommer 2021 nominiert zu werden. Die FIFA könnte dem DFB nun aber einen Strich durch die Rechnung machen.

Zum Verhängnis könnte dem Linksverteidiger, der bisher für die U-Nationalmannschaften seines Geburtslandes Kroatien gespielt hat, ein Alterspassus in den FIFA-Bestimmungen werden. Dies berichtet der "kicker".

In Artikel 9 Punkt 2 b III heißt es demnach: "Einem Antrag auf Verbandswechsel wird nur unter folgenden Voraussetzungen stattgegeben: Der Spieler war zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fußballsparte für seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt."

Laut "kicker" war Sosa bei seinem letzten Einsatz für Kroatiens U21 am 12. November 2020 in der EM-Qualifikation gegen Schottland in Edinburgh jedoch bereits 22.

Das sagt Bierhoff zur Causa Sosa

Dass der DFB Sosa durchaus im Blick hat, bestätigte in der vergangenen Woche DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir kennen den Jungen und beobachten ihn. Wir glauben, dass Borna Sosa das Potenzial zum deutschen Nationalspieler hat", zitierte die "Bild"-Zeitung Bierhoff.

Ob Sosa, wie medial spekuliert, schon ein Kandidat für die EM im Sommer sein könnte, war unklar. "Wir schauen bei unserer Beurteilung natürlich auch über die EM hinaus", sagte Bierhoff.

Die Einbürgerung Sosas wurde nach "Sky"-Informationen möglich, da dessen Mutter in Berlin geboren wurde und dort aufwuchs. Sosas Opa lebte zudem lange in der Hauptstadt und betrieb dort ein Bauunternehmen.

Auf der Linksverteidiger-Position gibt es vor der EM durchaus noch Handlungsbedarf. Marcel Halstenberg, Robin Gosens oder Philipp Max hinterließen zuletzt nicht den allerbesten Eindruck.

Sosa wechselte 2018 von Dinamo Zagreb zum VfB Stuttgart und mauserte sich bei den Schwaben seitdem zu einem der begehrtesten Talente auf der linken Defensivseite. 2020/21 machte der Linksfuß erneut einen Entwicklungsschritt: In 25 Pflichtspielen legte er bereits zehn Tore auf.

FC Bayern an Sosa dran?

Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings verlängerten die Stuttgarter den Vertrag mit ihrem Leistungsträger erst im November 2020 bis Ende Juni 2025. Um Sosa aus dem Ländle loszueisen, dürfte daher ein nicht geringe Summe notwendig sein.

Grundsätzlich scheint Sosa jedoch nicht völlig abgeneigt zu sein, eine neue Herausforderung bei einem absoluten europäischen Top-Klub in Angriff zu nehmen.

"Es ist schön zu lesen und zu hören, dass man umworben ist. Das ist Lohn und Anerkennung für die Leistungen, die man bringt", kommentierte Sosa zumindest die Gerüchte um ein mögliches Interesse der Münchner unlängst gegenüber dem "kicker".