"Die Regeln sind eindeutig": Juve droht Serie-A-Ausschluss

Juventus droht der Ausschluss aus der Serie A

Das Projekt Super League, das den internationalen Fußball unlängst in Aufruhr versetzte, scheint längst gescheitert. Dem italienischen Top-Klub Juventus Turin droht nun aber wohl dennoch eine extreme Konsequenz: Der Ausschluss aus der Serie A.

Gabriele Gravina, der Präsident des italienischen Fußball-Verbands, erklärte im Gespräch mit dem Radiosender "Radio Kiss Kiss" nun unmissverständlich, dass sich Juventus eindeutig von der Gründung einer Super League distanzieren müsse oder nicht mehr Teil der der Serie A sein könne.

"Sie riskieren ihre Zugehörigkeit zur Liga, wenn das Projekt weiter vorangetrieben wird", so Gravina, der in der Folge noch deutlicher wurde: "Die Regeln sind eindeutig: wenn Juventus zur Zeit der Zulassungen für die kommende Saison noch Mitglied der Super League ist, werden sie nicht an der Serie A teilnehmen können. Für die Fans wäre es traurig, aber Regeln sind Regeln: Sie gelten für jeden."

Neun von ursprünglich zwölf Klubs, die unlängst enthüllten, dass sie planen, künftig in einer neugegründeten Super League gegeneinander anzutreten, zogen ihre Erklärung inzwischen zurück. Der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin wollten bislang allerdings nicht klein begeben. Zuvor hatte es in Fankreisen enormen Widerstand gegeben.

Auch die UEFA hat den Klubs offiziell mit "disziplinarischen Konsequenzen" gedroht, die Klubs, die ihre Abkehr bekanntgaben, inzwischen aber begnadigt. Real, Barca und Juve reagierten hingegen mit Empörung: "Die Gründungsklubs haben gelitten und leiden noch immer unter dem inakzeptablen Druck von Dritten", hieß es in einer Mitteilung des Trios, das von "Drohungen und Beleidigungen" spricht.

Und weiter: "Das ist gesetzlich nicht zu tolerieren und die Gerichte haben bereits für die Super League entschieden und die FIFA und die UEFA aufgefordert, die Einflussnahme, die das Projekt auf irgendeine Weise behindern könnte, zu unterlassen, solange die Gerichtsverfahren laufen." Deutsche Klubs lehnten eine Teilnahme an der ESL von Beginn an ab.