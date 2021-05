Bericht: FC Bayern bietet Wijnaldum mehrjährigen Vertrag

Darren Staples via www.imago-images.de

Geht Georginio Wijnaldums Karriere beim FC Bayern weiter?

Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Noch ist nicht ganz klar, wie viel Wahrheit in den Gerüchten steckt. Doch zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass an den Spekulationen um einen Transfer tatsächlich etwas dran sein könnte.

Die neuesten Infos liefert derzeit der türkische Journalist, Kommentator und Transfer-Experte Ekrem Konur, der unter anderem für das Portal "calcioinpillole.com" und für die Tageszeitung "Vatan" arbeitet. Demnach hat der FC Bayern Kontakt zu Wijnaldum aufgenommen, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, und ihm ein erstes Angebot gemacht.

Angeblich haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dem 30-jährigen Niederländer einen Dreijahresvertrag vorgelegt. Gespräche über das genaue Jahresgehalt laufen jedoch noch. Beim FC Liverpool kassiert Wijnaldum in dieser Saison ein Gehalt von rund fünf Millionen Pfund (ca. 5,75 Mio. Euro).

Ob Konur mit seinen Informationen richtig liegt, kann derzeit nicht verifiziert werden. Zuletzt hatte jedoch der Berater Wijnaldums die Gerüchteküche angeheizt.

FC Bayern: Nagelsmann gilt als Fan von Wijnaldum

"Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen", sagte Humphry Nijman im "Sport1"-Podcast "Meine Bayern-Woche" und betonte: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Erst vor wenigen Wochen soll der niederländische Nationalspieler dem FC Bayern angeboten worden sein. Das berichtete Mitte April die "Münchner Abendzeitung".

Der deutsche Rekordmeister, so hieß es damals noch, habe einen Transfer des Mittelfeldspielers jedoch abgelehnt. Das hohe Gehalt und das fortgeschrittene Alter Wijnaldums (30) hätten letztlich zu der Entscheidung geführt. Möglicherweise gibt es nun die Kehrtwende.

Denn: Als sich der FC Bayern gegen eine Verpflichtung des Niederländers entschloss, wussten Hasan Salihamidzic und Co. noch nicht, dass sie den Kader für die Saison 2021/22 nicht nach den Wünschen von Hansi Flick zusammenstellen müssen.

Mittlerweile ist klar, dass Julian Nagelsmann seine Vorstellungen bezüglich möglicher Neuzugänge äußern darf. Und der neue Münchner Cheftrainer soll ein ausgewiesener Fan Wijnaldums sein.

Bayern-Kehrtwende dank Nagelsmann?

Wie Transfer-Experte Ekrem Konur will auch das Portal "Anfieldcentral" erfahren haben, dass sich die Münchner nun doch um den Niederländer bemühen.

Neben dem FC Bayern wird auch Juventus Turin Interesse nachgesagt, noch heißer soll aber eine Spur sein, die zum FC Barcelona führt.