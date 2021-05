Keine geschlossene Impfung für EM-Kader

unknown

Laut Bierhoff: Keine geschlossene Impfung für DFB-Team

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird es vor der EM laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff "keine geschlossene Impfung" gegen das Coronavirus geben.

Zwischen dem Saisonende in der Bundesliga am 22. Mai und dem Beginn des Trainingslagers in Seefeld/Tirol am 28. Mai seien "ein paar Tage, wo die Spieler aktiv werden können", ergänzte er am Dienstag bei einem EM-Workshop, "wir begleiten das".

Bierhoff berichtete überdies von Plänen, die Profis vor dem Start der Saison 2021/22 am 13. August in einer konzertierten Aktion zu immunisieren. "Ich habe auch mitbekommen, dass die Bundesliga sich Gedanken macht, dass die Spieler geimpft werden, um den Ablauf der nächsten Saison zu gewährleisten", sagte er.

Andere Teilnehmernationen wie Italien haben bereits mitgeteilt, ihre Spieler für die EURO (11. Juni bis 11. Juli) impfen zu lassen. "Wir haben das natürlich diskutiert und eine Abfrage gestartet", sagte Bierhoff, "aber wir können oder wollen in die Abläufe der Vereine nicht eingreifen."