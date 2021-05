Lewandowski reagiert auf Wechsel-Spekulationen

LennartPreiss via www.imago-images.de

Robert Lewandowski fühlt sich beim FC Bayern wohl

Die Meisterschaft ist bereits sicher, nun jagt Robert Lewandowski den Torrekord von Gerd Müller. Zuletzt wurde viel über die Zukunft des Angreifers spekuliert. Doch der Pole möchte zukünftig weiter für den FC Bayern auflaufen.

"Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und ich bin sehr glücklich in diesem Verein", erklärte der Pole im "Tuttosport"-Interview. Zuletzt wurde Lewandowski mit mehreren europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht.

Laut "ESPN" sind der FC Chelsea, Manchester City sowie Paris Saint-Germain am Münchner interessiert. Lewandowski fühle sich jedoch beim FC Bayern wohl, versicherte der Weltfußballer.

"Wir reden hier über einen der drei bis vier besten Klubs in Europa und der Welt", sagte Lewandowski und fügte an: "Um bei Bayern zu spielen, muss man eine Regel kennen und akzeptieren: Man muss jedes Jahr etwas gewinnen. Die Erwartungen sind sehr hoch. Man muss immer der Beste sein."

Trainerwechsel beim FC Bayern spielt wohl keine Rolle

Dieser Forderung kommt der 32-Jährige in der laufenden Saison abermals nach. Mit 39 Bundesliga-Toren liegt Lewandowski nur noch einen Treffer hinter dem Allzeitrekord von Vereinslegende Gerd Müller. Eine neue Bestmarke scheint angesichts der zwei verbleibenden Partien reine Formsache zu sein.

In der kommenden Spielzeit wird Lewandowski unter Julian Nagelsmann auf Torejagd gehen. Der Leipziger Übungsleiter folgt im Sommer auf Hansi Flick, der den FC Bayern nach insgesamt sieben Titeln verlassen wird.

Der Trainerwechsel hat auf Lewandowskis Zukunft aber offenbar keinen Einfluss. "Für mich spielt das keine Rolle: Ich muss mit Flick punkten und das werde ich auch mit dem neuen Trainer tun, um der Mannschaft zu helfen", so der Rechtsfuß: "Wir sind Bayern, also werden wir unser Bestes geben, um mit Nagelsmann wieder alle Trophäen zu gewinnen." Lewandowski besitzt in München einen Vertrag bis 2023.