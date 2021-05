Watzke erteilt BVB-Stars "Feierverbot"

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Watzkes BVB ist schon am Donnerstag im Pokalfinale gefordert

Zwei große Ziele hat der BVB in dieser Saison noch vor Augen: die Qualifikation für die Champions League und den Gewinn des DFB-Pokals. Sollte der Pokal am Donnerstag gegen RB Leipzig eingetütet werden, wird kaum Zeit bleiben, den Erfolg zu genießen. Dafür sorgt die laut Hans-Joachim Watzke "schwierige Terminierung".

Seinen Fans hat der BVB bereits von einer Reise nach Berlin abgeraten. Möglichen Festivitäten nach einem Finalsieg gegen RB Leipzig erteilte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun ebenfalls eine Absage. Grund ist die "schwierige Terminierung" des Endspiels.

Da das Pokalfinale in dieser Saison aufgrund der bekannten Umstände nicht wie gewohnt nach dem Saisonende in der Bundesliga stattfindet, wartet nach der Partie in Berlin direkt der Ligaalltag auf die Mannschaften. Und hier ist der BVB besonders gefordert, schließlich müssen die Schwarz-Gelben als Tabellenvierter noch immer um die Qualifikation für die Champions League bangen.

"Feierverbot" für den BVB

Dramaturgisch mache dies die ganze Situation schwieriger, sagte Watzke im Gespräch mit der "WAZ". "Natürlich ist es schade, wenn du drei Tage später wieder ein elementar wichtiges Bundesligaspiel hast. So ein Finale saugt jede Menge Energie, aber der Gewinner kann noch nicht einmal feiern, weil er schon wieder an das Wochenende denken muss", erteilte der Dortmunder Geschäftsführer der Mannschaft eine Art Feierverbot.

Allein die Aussicht auf einen Titel sorge allerdings schon "für maximale Fokussierung und Motivation", versprach Watzke, dass der BVB es gegen Leipzig auf keinen Fall schleifen lassen werde. Gleichzeitig gestand das Vereinsoberhaupt aber auch ein, dass "echte Pokalstimmung erst spät aufkommen" wird. Dafür sorge allein schon die Aussicht, dass die Partie vor leeren Rängen ausgetragen wird.

Seinen Fans riet der BVB auch auf Drängen der Politik von der Reise in die Hauptstadt ab, sagte Watzke: "Ab und an muss man auch mal die Ratio entscheiden lassen, und das ist so ein Moment."