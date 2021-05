Kahn stellt Aussagen über Nagelsmann-Ablöse klar

Moritz Mueller

Oliver Kahn vom FC Bayern hat sich zur Ablöse für Julian Nagelsmann geäußert

Vor rund zwei Wochen machte der FC Bayern Julian Nagelsmann zum teuersten Fußballtrainer der Geschichte. Die tatsächlich gezahlte Summe liegt allerdings deutlich unter der kolportierten Ablöse, stellt der künftige Vorstandschef Oliver Kahn klar. Außerdem nimmt er zu den Gerüchten um ein Freundschaftsspiel mit der Nationalmannschaft wegen Hansi Flick Stellung.

Seit 27. April 2021 steht offiziell fest, dass Julian Nagelsmann den FC Bayern ab der Saison 2021/22 als hauptverantwortlicher Trainer anleiten wird. Oliver Mintzlaff sprach jüngst öffentlich von einer Ablösezahlung in Höhe von 23 Millionen Euro, welche die Bayern für Nagelsmann an RB Leipzig leisten müssen.

"Damit wir überhaupt halbwegs in die Nähe der kolportierten Summen kämen, müssten wir bis 2026 fünfmal die Champions League gewinnen", stellte Oliver Kahn gegenüber der "Sport Bild" klar, dass die bisher genannten Summen zumindest an gewisse Bedingungen geknüpft worden sind. "Ich weiß nicht, ob das realistisch ist."

Vom FC Bayern gezahlte Ablöse "deutlich darunter"

Der garantierte Betrag, so der designierte Nachfolger von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, sei "deutlich darunter". Darüber hinaus bestünden für den Rekordmeister "zusätzliche Refinanzierungsmöglichkeiten, die die Ablösesumme weiter relativieren". Wie genau diese definiert sind, verrät Kahn zwar nicht, gewährt aber immerhin einen Einblick, in welche Richtung es gehen könnte.

Diesbezüglich denke der FC Bayern in erster Linie in sportlichen Kategorien. Kahn spricht davon, dass die Entwicklung der eigenen Talente in Zukunft eine noch größere Rolle einnehmen wird und führt das Beispiel Jamal Musiala auf. "So ein Weg erfordert eine optimale Verzahnung unseres Campus mit dem Profibereich. Dabei kommt dem Trainer eine große Bedeutung zu. Zudem muss sich ein Trainer immer auch daran messen lassen, inwieweit er eine Mannschaft und damit einzelne Spieler weiterentwickelt."

FC Bayern mit Freundschaftsspiel gegen den DFB?

Im Fall Hansi Flick gab es in den letzten Wochen Spekulationen über ein mögliches Freundschaftsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft. Das rührt daher, dass von DFB-Seite stets der Anspruch kommuniziert wurde, für Trainer keine Ablöse zahlen zu wollen. Diese ist für Flick angesichts seines noch bis 2023 gültigen Vertragsverhältnis mit dem FC Bayern fällig.

"Wir sind neue Wege gegangen, die über die übliche Mechanik hinausgehen, eine Summe X zu überweisen", sagte Kahn zur Flick-Thematik. "Mögliche Freundschaftsspiele sind Zukunftsmusik und zum jetzigen Zeitpunkt nicht spruchreif."