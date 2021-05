Haaland zum besten Bundesliga-Spieler gewählt

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

BVB-Star Erling Haaland ist zum besten Bundesliga-Spieler gewählt worden

Große Ehre für Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund: Der frischgebackene DFB-Pokalsieger ist zum besten Bundesliga-Spieler der Saison 2020/2021 gewählt worden. Der BVB-Star stach sogar Robert Lewandowski vom FC Bayern aus.

BVB-Angreifer Erling Haaland hat bei der von "bundesliga.de" in Zusammenarbeit mit dem Videospiel-Hersteller EA Sports ausgerichteten Wahl zum "Team of the Season" des deutschen Oberhauses die meisten Stimmen abgeräumt. Haaland ist damit der Spieler der Saison, wie das offizielle Liga-Portal am Freitag bekanntgab.

Der 20 Jahre alte Norweger überflügelte sogar Robert Lewandowski, der es neben seinem Dortmunder Konkurrenten und André Silva von Eintracht Frankfurt aber immerhin unter die besten Stürmer der Saison schaffte.

Das Trio habe "vereinsinterne, aber auch ligaweite Rekorde" gejagt und dadurch "einige Meilensteine" gesetzt, heißt es im Begleittext zur Ergebnis der Wahl, bei der die Fans online abstimmen konnten.

BVB: Erling Haaland "der begnadetste aus Borussias Bubi-Bande"

Haaland sei "der begnadetste aus Borussias Bubi-Bande", lobte "bundesliga.de". "Für ihn scheint es keine Grenzen zu geben." Auch Lewandowskis Spielzeit sei "voll von Superlativen" gewesen, Silva spiele "die Saison seines Lebens".

Zusammen erzielten Haaland, Lewandowski und Silva 2020/2021 bislang satte 89 Treffer. Der Pole (39 Saisontore) sticht seine beiden Mitbewerber (jeweils 25) dabei aber klar aus.

Ins beste Team der Saison schafften es weitere Spieler von BVB und FC Bayern: Mats Hummels bildet zusammen mit Alphonso Davies sowie Ridle Baku (VfL Wolfsburg) und Angelino (RB Leipzig) die Abwehr. Ins Top-Mittelfeld wählten die Fans mit Joshua Kimmich, Thomas Müller und Leon Goretzka gleich drei Münchner. Zudem erhielt Manuel Neuer die meisten Stimmen als bester Torwart der Saison.