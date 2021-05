Mainz-Coach Svensson hat "von Tuchel geklaut"

wolfstone-photo via www.imago-images.de

Bo Svensson lässt sich von Ex-Coach Tuchel inspirieren

Mainz-Coach Bo Svensson profitiert bis heute von seinen ehemaligen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

"Beide sind besondere Menschen mit einem besonderen Charisma. Ich habe unter Thomas viel länger gespielt als unter Kloppo. Natürlich hat mich das sehr beeinflusst, wie er als Trainer eine Mannschaft geführt und verschiedene Situationen gelöst hat", sagte der Däne dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Vor allem die Arbeit mit Tuchel, der sowohl mit Paris St. Germain als auch seinem aktuellen Klub FC Chelsea das Champions-League-Finale erreicht hat, inspiriere ihn noch immer.

"Ich habe von ihm schon die eine oder andere Trainingsübung geklaut. Oder mitgenommen, wie man eine Woche von der Trainingsintensität gestaltet, wann man etwas zur Mannschaft sagt", so Svensson.

Svensson ist mit Mainz seit acht Ligaspielen ungeschlagen. In der Rückrunde hat sein Team in 15 Spielen 29 Punkte geholt, in der gesamten Hinrunde waren es nur sieben gewesen.