Terzic lässt Zukunft beim BVB weiter offen

Thomas Bielefeld

Edin Terzic spielt mit seinem BVB am Sonntag in Mainz

Trainer Edin Terzic vermeidet weiter ein klares Bekenntnis zu Borussia Dortmund über den Sommer hinaus.

"Ich kann nur versprechen, dass ich die Zeit, die ich habe, dazu nutzen werde, dem Verein zu helfen. Das ist alles, was ich sagen kann. Alles andere sind Themen, die ihr aufgemacht habt", sagte der BVB-Coach in einer virtuellen Medienrunde mit Journalisten vor dem Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag.

"Ich bin unglaublich stolz, ein Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es gab den BVB schon 100 Jahre vor mir und er hatte eine sehr coole Zeit ohne mich. Und ich hoffe, dass der BVB auch 500 Jahre nach mir noch eine gute Zeit hat", sagte Terzic.

Terzic soll zur neuen Saison beim BVB ins zweite Glied zurück rücken und Assistent des neuen Cheftrainers Marco Rose werden. Zuletzt kamen allerdings Gerüchte über das Interesse anderer Vereine auf.

BVB: Edin Terzic will "Chance nutzen"

Zunächst aber richtet der 38-Jährige den Fokus voll auf Mainz und den Kampf um die Champions-League-Teilnahme. "Wir haben uns das schon vor Wochen versprochen, dass wir diese Chance nutzen wollen. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nachzulassen. Wir sind jetzt nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte", sagte Terzic.

Der BVB-Übungsleiter äußerte sich auch zu möglichen Nachwirkungen des Pokalsiegs: "Alkoholtests haben wir nicht gebraucht, das war alles im Rahmen. Die COVID-Test sind auch alle negativ. Natürlich war es in Berlin ein intensives Spiel, das noch keine 48 Stunden her ist, deshalb haben wir viel im regenerativen Bereich gearbeitet."

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Terzic über Piszczek +++

"Ich wünsch ihm das Allerbeste. Er ist ein unglaublich verdienter Spieler und hat durch die Titelgewinne der letzten Jahre geholfen, diesen Verein auf das nächste Level zu heben. Er hat ein Abschiedsspiel vor ausverkauftem Haus verdient."

+++ Terzic über den Vergleich zum Leipzig-Spiel +++

"Wir werden einen Teufel tun, uns auf unseren Lauf zu verlassen, sondern uns darauf fokussieren, was uns soweit gebracht hat. Leipzig war eher ein Spiel wie gegen Man City, das Spiel gegen Mainz wird eher wie ein Spiel gegen Union Berlin oder Werder Bremen mit ähnlicher Formation. Da haben wir es gut geschafft, Chancen herauszuspielen. Für morgen werden wir den Jungs nochmal zeigen, auf welche Räume es ankommt."

+++ Terzic nochmal über Mainz +++

"Wir haben ihr System schon im Januar kennengelernt, da haben sie schon diszipliniert verteidigt. Wenn man sieht, wie sie es zuletzt gemacht haben, dann ist das noch besser geworden. Wir müssen bereit sein, das Pressing zu durchspielen und nicht zu viele Querpässe zu spielen. Dadurch werden sie sich bewegen müssen und müde werden. Und einen müden Gegner zu knacken, ist dann immer leichter."

+++ Terzic über seine Zukunft +++

"Ich bin unglaublich stolz, ein Teil diese großartigen Vereins zu sein. Ich bin 2010 zum ersten Mal als Mitarbeiter zum BVB gewechselt. Es gab den BVB schon 100 Jahre vor mir und er hatte eine sehr coole Zeit ohne mich. Und ich hoffe, dass der BVB auch 500 Jahre nach mir noch eine gute Zeit hat. Ich kann nur versprechen, dass ich die Zeit, die ich habe, dazu nutzen werde, dem Verein zu helfen. Das ist alles, was ich sagen kann. Alles andere sind Themen, die ihr aufgemacht habt."

+++ Terzic über seine Vertragsverlängerung +++

"Es ist richtig, aber auch schon etwas länger her. Der Weg, den ich damals gewählt habe, war sehr langfristig. Deshalb war es logisch, die Voraussetzung dafür zu schaffen. Seitdem ist sehr viel Gutes passiert. Aber das ist euer Thema und nicht meins."

+++ Terzic über einen möglichen Klassenerhalt vom Mainz am TV +++

"Welche Auswirkungen das hätte, weiß man nicht. Das ist alles im Konjunktiv und liegt nicht in unserer Hand. Wir sind einen herausragenden Weg gegangen in den letzten Wochen und haben viele Arten entwickelt, um Spiele zu gewinnen. Das macht uns mutig. Die Saison dauert noch sieben Tage und die wollen wir mit Leben füllen, damit wir die Chance, die wir uns erarbeitet haben, nicht fahrlässig aus der Hand geben. Wir wollen dieses Ziel, das so elementar wichtig ist für den Verein, erreichen."

+++ Terzic über Mainz +++

"Mainz hat unter Bo Svensson eine unglaubliche Entwicklung genommen. Sie haben uns schon häufiger geärgert und auch bei dem Spiel im Januar ist ihre Laufintensität nach oben geschossen. Sie wirken sehr stabil, können gefährlich kontern und sind variabel. Die Leistung ist aber konstant gut. Wenn man sieht, wie viel Spaß Mainz der Bundesliga gebracht hat, dann ist es schön, dass sie den Turnaround geschafft haben. Aber uns stehen die drei Punkte besser."

+++ Terzic über Rotation +++

"Sicherlich ist Rotation denkbar. Wir sind in der Formation geblieben, aber wenn man sich anschaut, wie viele Verletzte wir hatte, dann waren wir immer gezwungen, Sachen anzupassen. Morgen wird das wieder ein Mix aus Selbstvertrauen und Frische."

+++ Terzic über die Ausgangslage +++

"Wir haben uns das schon vor Wochen versprochen, dass wir diese Chance nutzen wollen. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nachzulassen. Wir sind jetzt nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Wir schauen heute auf Frankfurt. Sie hoffen, dass wir einen Ausrutscher haben, diesen Gefallen werden wir ihnen aber nicht tun."

+++ Terzic über das Personal +++

"Alkoholtests haben wir nicht gebraucht, das war alles im Rahmen. Die COVID-Test sind auch alle negativ. Sodass alle, die mit uns nach Berlin gereist sind, auch nach Mainz gereist sind und bereit sind. Natürlich war es in Berlin ein intensives Spiel, das noch keine 48 Stunden her ist, deshalb haben wir viel im regenerativen Bereich gearbeitet."

+++ Terzic über die Stimmung nach dem Pokalsieg +++

"Natürlich haben wir uns sehr gefreut und wir sind stolz. Um das wirklich zu bergreifen, dafür fehlt einfach die zeit. Wir sind nach dem Spiel direkt nach Mainz gereist, weil wir noch zwei wichtige Aufgaben haben, damit wir in zwei Wochen dann auch die Champions-League-Quali feiern können."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz aus Dortmund. Gleich gibt es alle wichtigen Infos rund um den BVB.

+++ Steckt der Pokalsieg dem BVB noch in den Knochen? +++

Die spannende Frage bei den Dortmundern wird sein, wie gut sie den großen Erfolg vom Donnerstag im DFB-Pokal ausblenden und sich wieder auf die Meisterschaft konzentrieren können. Das überzeugende 4:1 gegen RB Leipzig spielt am Sonntagabend in Mainz zumindest keinerlei Rolle mehr.

+++ Mainz 05 ein Gegner auf Top-Niveau +++

Herausragend, was der 1. FSV Mainz 05 in der Rückrunde unter Cheftrainer Bo Svensson leistet. Die Rheinhessen haben genauso viele Punkte gesammelt wie der BVB oder RB Leipzig (jeweils 29) und rangieren in der Rückrunden-Tabelle damit auf einem starken sechsten Platz.

+++ BVB kann Champions League aus eigener Kraft schaffen +++

Bereits am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr kann Eintracht Frankfurt im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 vorlegen und zumindest für knapp 24 Stunden auf den vierten Tabellenplatz zurückkehren. Doch den Blick nach Gelsenkirchen wollen die Dortmunder gar nicht richten. Die BVB-Rechnung ist einfach: Zwei Siege gegen Mainz und nächste Woche gegen Leverkusen, und die Qualifikation für die Königsklasse ist im Sack.