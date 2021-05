Will Lewandowski den FC Bayern verlassen?

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Will Robert Lewandowski den FC Bayern verlassen?

Mit dem FC Bayern hat Robert Lewandowski in den letzten Jahren jeden erdenklichen Titel gewonnen. Auch den einst unerreichbaren Tor-Rekord von Gerd Müller hat der Pole am Samstag gebrochen. Glaubt man einem Medienbericht aus Frankreich, denkt der Superstar jetzt über eine neue Herausforderung nach. Und auch deutsche Medien widersprechen dem Bericht nicht.

Champions League, Meisterschaft, Pokal, Superpokal, Supercup, Weltpokal und jetzt auch noch 40 Tore in einer Saison: Mit Blick auf die Zukunft von Robert Lewandowski kommt nach seinen Errungenschaften im Trikot des FC Bayern so langsam die Frage auf, was der Superstar beim Rekordmeisters noch alles erreichen kann.

Glaubt man einem Bericht der französischen Sportzeitung "L'Équipe", stellt sich auch der Pole diese Frage. Dort heißt es, nach sieben Jahren in München denke der frisch gekürte Rekord-Torschützenkönig über eine neue Herausforderung nach. Mit Paris Saint-Germain soll es auch schon einen Klub geben, der Lewandowski ein lukratives Angebot unterbreiten könnte.

Hintergrund: Sollte Weltmeister Kylian Mbappé die Pariser im Sommer verlassen, müsste adäquater Ersatz her. Lewandowski wäre einer von ganz wenigen Spieler auf diesem Planeten, der dieses Anforderungsprofil erfüllen könnte. Zudem soll es schon in der Vergangenheit eine Kontaktaufnahme des französischen Spitzenklubs gegeben haben.

Kam die "offizielle Anfrage an den FC Bayern" von PSG?

Der deutsche TV-Sender "Sky" ordnete das Gerücht am Sonntag ein, konnte jedoch mit seinen eigenen Informationen jedoch vermutlich nicht die Nerven der Bayern-Fans beruhigen.

Demnach gibt es nämlich gleich mehrere europäische Spitzenklubs, die die Situation des 32-Jährigen genau beobachten, wie "Sky" auf einen eigenen, drei Wochen alten Bericht verwies.

Max Bielefeld, einer der Transfer-Experten des Senders, erklärte zudem: "Unsere Information ist, dass es mehrere Topklubs in Europa gibt, die konkretes Interesse an Robert Lewandowski angemeldet haben und das auch schon bei seiner Seite hinterlegt haben. Es gab sogar schon eine offizielle Anfrage an den FC Bayern." Ob diese Anfrage von Paris Saint-Germain kam, ließ der "Sky"-Mann jedoch offen.

FC Bayern will Lewandowski nicht ziehen lassen

Wie die Verantwortlichen des FC Bayern über einen Abschied ihres Superstars denken, ist allerdings hinlänglich bekannt. "Klar bleibt der! Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erst vor wenigen Tagen, als er auf einen Abschied des Polen angesprochen wurde.

Auch Lewandowski, dessen Kontrakt beim Rekordmeister noch bis 2023 läuft, verkündete erst vor Kurzem im "Tuttosport"-Interview: "Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und ich bin sehr glücklich in diesem Verein." Sein aktueller Klub sei einer "der drei bis vier besten Klubs in Europa und der Welt". Nach Abschied klangen diese Worte eher nicht.