FC Bayern und 1. FC Köln doch ohne Fans

Markus Ulmer

Die Allianz Arena bleibt auch im letzten Heimspiel des FC Bayern leer

Zuletzt hofften sowohl der bereits feststehende deutsche Meister FC Bayern als auch Abstiegskandidat 1. FC Köln am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/2021 zumindest einen Teil der Fans beim finalen Heimauftritt begrüßen zu dürfen. Aus den Plänen wird aber wohl nichts.

Wie die Münchner "Abendzeitung" bestätigte, muss der Rekordmeister auch gegen den FC Augsburg auf die Unterstützung seiner Anhänger verzichten. "Eine Sonderregelung kommt nicht in Betracht", teilte das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt auf Nachfrage des Blattes mit.

Die Behörde erklärte erneut, dass "nach derzeitiger Rechtslage bis 02.06.2021 keine Spiele mit Zuschauer*innen möglich" seien. Profisport sei "weiterhin nur ohne Publikum zulässig".

Heißt: Die Meisterfeier in der Allianz Arena wird zum zweiten Mal in Folge vor leeren Rängen stattfinden. Auch Rekord-Torjäger Robert Lewandowski wird sich den verdienten Applaus der Fans nicht abholen können.

FC Bayern hofft vergeblich auf Zuschauer-Rückkehr

Jan-Christian Dressen, Finanzvorstand des FC Bayern, hatte unlängst noch in der "Bild" von einer Rückkehr der Anhängerschaft geträumt.

"Natürlich hoffen wir, dass wir unsere Spiele wieder vor Zuschauern austragen können, wenn es denn das Pandemie-Level zulässt. Es wäre beispielsweise viel schöner, wenn wir am letzten Bundesliga-Spieltag unseren Trainer Hansi Flick sowie die verdienten Spieler David Alaba, Javi Martínez und Jérôme Boateng vor einer gewissen Zahl an Fans statt in einem leeren Stadion verabschieden dürften", betonte der 53-Jährige.

Hohe Inzidenz stoppt 1. FC Köln

Ebenfalls ohne Fans auskommen muss der 1. FC Köln im alles entscheidenden Abstiegs-Endspiel gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke.

Am Montag stieg der Inzidenzwert in der Domstadt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 105,1 und damit über die kritische 100er-Grenze.