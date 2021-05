Warum Gerland und Klose den FC Bayern verlassen

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Verlassen den FC Bayern im Sommer: Hermann Gerland (l.) und Miroslav Klose

Neben Hansi Flick verlassen auch dessen Assistenten Miroslav Klose und Hermann Gerland den FC Bayern im Sommer. Insbesondere der Abgang des "Tigers" nach mehr als 20 Jahren an der Säbener Straße schmerzt. Wie das Aus der beiden scheidenden Co-Trainer kommuniziert wurde, zeigt, dass die Stimmung in München abseits der Mannschaft derzeit schlecht ist.

Dass Hermann Gerland seinen Abschied letztlich selbst bestätigte, passte ins Bild. "Ich werde zum Saisonende den FC Bayern verlassen", teilte der 66-Jährige am Montagnachmittag gegenüber "Bild" mit. Zuvor hatte der "kicker" von Gerlands Aus ein Jahr vor seinem Vertragsende berichtet. Eine offizielle Vereinsmitteilung zu der Personalie gibt es auch fast 24 Stunden danach nicht.

Die Gründe für das Ende der Ära Gerland bleiben damit vorerst im Dunkeln. Er selbst, anders hätte es auch nicht zu seinem loyalen Charakter gepasst, hielt sich in seinem Statement bedeckt.

Laut "Bild"-Informationen sehe Gerland den Umgang mit dem aktuellen Trainerstab aber "sehr, sehr kritisch". Dem "kicker" zufolge ist im Staff von Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann schlicht kein Platz mehr für das Urgestein.

FC Bayern: Abgang von Hermann Gerland eine echte Zäsur

Klar ist, dass Gerlands Ausscheiden für den FC Bayern eine echte Zäsur bedeutet. Thomas Müller kürte den gebürtigen Bochumer und langjährigen VfL-Profi unlängst zu seinem Lieblingstrainer. Mit keinem anderen Coach habe er so viel "Spaß und Gaudi" gehabt, so der Weltmeister von 2014. Gerland habe ihn "immer gefördert, immer versucht, mich besser zu machen", sagte einmal David Alaba, der dem FC Bayern nach der Saison ebenfalls den Rücken kehrt.

"Alle großen Trainer" hätten "mehr von Gerlands Auge, Erfahrung und Gespür für diesen Klub profitiert als den meisten bewusst ist", kommentierte Lothar Matthäus das Ausscheiden des früheren Abwehrspielers in seiner "Sky"-Kolumne. "Ob van Gaal, Guardiola oder Heynckes. Sie alle haben von ihm geschwärmt." Gerland sei "ein Unikat und war über all die Jahre unbezahlbar und so wertvoll wie nur wenige beim FC Bayern", schwärmte der Rekord-Nationalspieler.

Der Autor Ben Redelings nannte Gerland in einem Beitrag für ntv gar die "Seele" des FC Bayern und schrieb von einer "Entscheidung mit Sprengkraft". Und tatsächlich: Das Gerland-Aus schlägt in Fan-Foren und den sozialen Netzwerken bereits hohe Wellen und ruft große Kritik an der Vereinsführung hervor.

Diese Rolle spielte Hermann Gerland beim FC Bayern

Gerland, der dem Rekordmeister zunächst von 1990 bis 1995 und dann wieder seit 2001 in verschiedenen Funktionen diente, gilt in München als Entdecker von Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller oder Mats Hummels. Er habe "ein gutes Auge, ob es einer kann oder nicht", sagte er einst.

Doch seine Rolle ging vor allem in den letzten Jahren weit über die des Bindeglieds zwischen Nachwuchs- und Profi-Bereich hinaus. "Dass die Stimmung gut ist, zwischen dem Staff und der Mannschaft, das ist meine Aufgabe", umriss der selbsternannte "Straßenköter" sein Tätigkeitsprofil als Co-Trainer. "Meine Aufgabe ist es mehr, die Spieler stark zu reden, als sie zu kritisieren."

Der Garant für ein gutes Binnenklima im Klub fiel nun also letztlich wohl der Verschlechterung desselben in den letzten Monaten zum Opfer - eine Ironie des Schicksals, könnte man meinen.

Auch Miroslav Klose verlässt den FC Bayern

Dafür, dass die Tage der heilen Bayern-Welt zumindest vorerst gezählt sind, sprechen auch die Umstände des Abschieds von Gerlands Co-Trainer-Kollegen Miroslav Klose.

Der WM-Rekordtorschütze vermeldete das Ende seiner Zeit in München nur einen Tag vor Gerland ebenfalls selbst via "kicker" - und kritisierte zwischen den Zeilen den designierten Vorstandschef Oliver Kahn für seine Aussage, er könne Klose kein Versprechen über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags machen.

"Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde", erklärte Klose, dessen Verhältnis zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic stark belastet sein soll.

Wen bringt Julian Nagelsmann mit zum FC Bayern?

Wer die Aufgaben von Gerland und Klose, die in Zusammenarbeit mit Flick in den letzten gut anderthalb Jahren sieben Titel mit dem FC Bayern holten, übernehmen soll, ist offen. Bislang steht lediglich fest, dass Julian Nagelsmann seinen Video-Analysten Benjamin Glück mit von RB Leipzig nach München bringt.

Gehandelt als Kandidat für einen der weiteren Assistenten-Posten wird Alfred Schreuder, einst Co-Trainer unter Nagelsmann und dann dessen Nachfolger als Chefcoach in Hoffenheim. Der 48 Jahre alte Niederländer assistiert derzeit seinem Landsmann Ronald Koeman beim FC Barcelona.

Immerhin: Dort soll Schreuder, der in Hoffenheim eher als Taktiker galt und von Nagelsmann einst als "Hardliner" bezeichnet wurde, einen sehr guten Draht zu den Stars entwickelt haben.

Tobias Knoop