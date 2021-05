Diese Wechsel-Optionen hat Edin Terzic

via www.imago-images.de

Wird bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gehandelt: BVB-Coach Edin Terzic

Nach dem starken Saison-Endspurt mit dem Triumph im DFB-Pokal und der Champions-League-Qualifikation nehmen die Spekulationen um die Zukunft von Borussia Dortmunds Interimscoach Edin Terzic Fahrt auf.

Bleibt der 38-Jährige dem BVB in der kommenden Saison als Co-Trainer unter Marco Rose treu? Oder zieht es Terzic als Chefcoach zu einem anderen Verein, womöglich zu Eintracht Frankfurt oder Hertha BSC? sport.de zeigt die Optionen des BVB-Erfolgstrainers und analysiert, was für und was gegen einen Wechsel spricht.

Wechselt Edin Terzic zu Eintracht Frankfurt?

Die SGE steht wegen des bereits seit Wochen feststehenden Wechsels von Adi Hütter nach Gladbach für die kommende Saison noch immer ohne Trainer da. Terzic soll zuletzt in der Gunst der Frankfurter Bosse gestiegen sein, ist aber nicht der einzige Kandidat.

Das spricht für einen Terzic-Wechsel:

Eintracht Frankfurt dürfte der Vorliebe Terzics für Traditionsvereine mit großer Fan-Basis und -Nähe entsprechen. Bis vor einigen Wochen mit der Bestätigung des Hütter-Wechsels die sportliche Talfahrt begann, zeigte die Mannschaft der Hessen zudem, dass sie zu Großem fähig ist.

Das spricht gegen einen Terzic-Wechsel:

Die Champions League findet trotz der zwischenzeitlich hervorragenden Ausgangslage in der kommenden Saison ohne Frankfurt statt. Deswegen drohen offenbar die Abgänge mehrerer Leistungsträger. Zudem muss die Eintracht wegen des Wechsels von Fredi Bobic zu Hertha BSC und des Abgangs von Sportdirektor Bruno Hübner auch in der Führungsetage große Umwälzungen bewältigen. Das könnten ein paar Fragezeichen zu viel für Terzic sein.

Wechselt Edin Terzic zu Hertha BSC?

Pál Dárdai führte Hertha als Feuerwehrmann nach der Entlassung von Bruno Labbadia zwar zum Klassenerhalt. In Stein gemeißelt soll der Verbleib des Ungarn als Cheftrainer über die Saison hinaus jedoch nicht sein. Gerüchteweise könnte der neue Klub-Chef Fredi Bobic darauf drängen, einen anderen Coach für den fälligen Neustart zu installieren.

Das spricht für einen Terzic-Wechsel:

Hertha BSC verfügt dank der Millionen von Investor Lars Windhorst mittlerweile über erhebliche finanzielle Mittel - und auf dem Papier auch über einen spannenden, talentierten Kader mit viel Potenzial. Terzic könnten die ehrgeizigen Ziele in Berlin reizen. Mittelfristig peilt Hertha die Champions-League-Teilnahme an.

Das spricht gegen einen Terzic-Wechsel:

Als besonders emotionaler Klub ist Hertha nicht bekannt - eher im Gegenteil. Das könnte den Fußball-Romantiker Terzic genauso abschrecken wie die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Hauptstadt. Ein Fast-Absteiger dürfte nach seiner guten Arbeit beim BVB nicht ganz oben auf Terzics Agenda stehen.

Wechselt Edin Terzic zu Bayer Leverkusen?

In Leverkusen wird der Trainerstuhl zur kommenden Saison wohl wieder frei. Hannes Wolf machte seine Sache nach der Entlassung von Peter Bosz zwar ordentlich, soll aber dennoch nicht die allerbesten Chancen auf eine Weiterbeschäftigung haben.

Das spricht für einen Terzic-Wechsel:

In Leverkusen kann ein Trainer, entsprechenden Erfolg vorausgesetzt, ruhig arbeiten, das wenig aufgeregte Umfeld macht es möglich. Finanziell steht Bayer trotz der Corona-Krise zudem weiter solide da. In der Mannschaft findet sich auch der ein oder andere extrem spannende junge Spieler, allen voran Super-Talent Florian Wirtz (18).

Das spricht gegen einen Terzic-Wechsel:

Terzics Fußball-Idealvorstellung entspricht der Werksklub mit seiner doch eher überschaubaren Fan-Szene eigentlich überhaupt nicht. Zuletzt mehrten sich zudem Meldungen, wonach der Noch-BVB-Coach bei Bayer zumindest kein Top-Kandidat auf den Trainerposten sein soll.

Wechselt Edin Terzic zum VfL Wolfsburg?

Wolfsburger Medien zufolge ist Terzics Name beim VfL zumindest gefallen. Das Verhältnis von Amtsinhaber Oliver Glasner zu Manager Jörg Schmadtke ist zerrüttet. Der Österreicher steht trotz seiner guten Arbeit und des laufenden Vertrags bis 2022 vor dem Abgang.

Das spricht für einen Terzic-Wechsel:

In erster Linie die Champions League. Damit kann Wolfsburg als einziger angeblicher Bewerber um die Dienste des BVB-Coaches punkten. Dass der VfL dank Klub-Eigner VW nie große Finanzsorgen hat, ist ein weiteres Pro-Argument.

Das spricht gegen einen Terzic-Wechsel:

Will Terzic einen Traditionsverein mit vielen Fans und große Emotionen übernehmen, ist er in Wolfsburg an der völlig falschen Adresse. Glasner ist zudem nicht der erste Trainer, der mit Schmadtke während dessen Laufbahn als Bundesliga-Manager nicht gut auskommt. Auch das könnte Terzic abschrecken.

Wechselt Edin Terzic zu Werder Bremen?

Florian Kohfeldt ist Geschichte, Thomas Schaaf soll Werder am letzten Spieltag vor dem Abstieg oder zumindest noch in die Relegation retten. Für einen Neuanfang, egal in welcher Liga, soll dann ab der kommenden Saison ein neuer Trainer her. Terzic ist laut "Deichstube" einer der Kandidaten.

Das spricht für einen Terzic-Wechsel:

Nicht viel. Vielleicht die Tatsache, dass Werder trotz der überwiegend schlimmen letzten Jahre immer noch über sehr treue Fans verfügt - ein Argument, mit dem die Bremer bei Terzic womöglich punkten könnten. Das Beispiel Kohfeldt zeigte zudem lange, dass Werder in Sachen Kontinuität auf der Trainerbank doch noch etwas anders tickt als andere Bundesligisten.

Das spricht gegen einen Terzic-Wechsel:

Quasi alles. Werder ist finanziell schwer angeschlagen, die Mannschaft in ihrer aktuellen Zusammensetzung nicht konkurrenzfähig. Gelingt die Last-Minute-Rettung nicht, dürften die Grün-Weißen als Zweitligist bei Terzic ohnehin keinerlei Chancen mehr haben.

Bleibt Edin Terzic beim BVB?

Er gehe "einfach davon aus – und da freuen wir uns drauf -, dass Marco Rose und Edin Terzic zusammenarbeiten", sagte Hans-Joachim Watzke zuletzt der "WAZ". Allerdings räumte der BVB-Boss auch ein, dass man Terzic bei einem "Topangebot" eventuell ziehen lassen würde.

Das spricht für einen Terzic-Verbleib:

Der BVB ist "sein" Verein und noch dazu ein sehr attraktiver, die sauerländische Heimat um die Ecke. Zudem könnte Terzic insgeheim womöglich Hoffnungen hegen, doch wieder in die erste Reihe zu rücken, sollte Roses Engagement in Dortmund schiefgehen.

Das spricht gegen einen Terzic-Verbleib:

Aus BVB-Sicht droht die Gefahr, dass sich Terzics große Beliebtheit in der Mannschaft negativ auf Roses Autorität als Chef auswirkt. Klar ist zudem, dass der Noch-Gladbacher den Vergleichen mit seinem Vorgänger nicht aus dem Weg gehen könnte. Und über allem schwebt der Zweifel daran, ob Terzic wirklich damit leben könnte, wieder "nur" Zuarbeiter zu sein.

