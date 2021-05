England lockt: Lässt der BVB Delaney ziehen?

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Delaney spielt seit Sommer 2018 für den BVB

Im Sommer 2018 überwies der BVB stolze 20 Millionen Euro an Werder Bremen, um Thomas Delaney aus seinem Vertrag loszueisen. Drei Jahre später könnten sich die Wege wieder trennen.

Nach "ESPN"-Informationen ist der dänische Mittelfeld-Abräumer nicht zum ersten Mal auf der britischen Insel begehrt. Derzeit sei der FC Southampton das heißeste Eisen im Transfer-Feuer.

Die Saints suchen nach einem mentalitätsstarken Führungsspieler für die Zentrale, der erfahrene Delaney passt perfekt ins Profil des Tabellen-14. der Premier League.

In Dortmund ist der 29-Jährige nur noch bis 2022 gebunden, auf eine Verlängerung deutet bislang wenig hin. Um eine ordentliche Ablöse einzustreichen, müsste die Borussia Delaney in diesem Sommer also verkaufen. Im Gespräch sind rund zehn Millionen Euro.

Passend dazu hat der 52-malige Nationalspieler in der Vergangenheit immer wieder betont, eines Tages in England spielen zu wollen. In Southampton würde er auf Landsmann Jannik Vestergaard und den ehemaligen Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl treffen.

Delaney beim BVB nie unangefochtene Stammkraft

Obwohl Delaney beim BVB hohes Ansehen genießt, war er seit seiner Ankunft nie unangefochtene Stammkraft. Episoden als Startelfspieler wechselten sich mit Phasen auf der Bank und längeren Verletzungspausen ab.

Zuletzt erhielten die spielstärkeren Mo Dahoud und Jude Bellingham in der Dortmunder Schaltzentrale meist den Vorzug, auch der aktuell an seinem Comeback feilende Axel Witsel steht in der Hierarchie vor Delaney. Insofern würde es nicht verwundern, sollte der Däne noch einmal eine neue Herausforderung suchen.

In 85 Pflichtspielen für die Borussia erzielte Delaney vier Treffer und bereitete elf weitere Tore vor. 2020/2021 kommt er wettbewerbsübergreifend bisher auf 33 Einsätze.