BVB-Kapitän Reus verzichtet auf die EM

Marco Reus wird nicht in Joachim Löws EM-Aufgebot stehen

Marco Reus von Pokalsieger Borussia Dortmund galt aufgrund seiner zuletzt starken Form für viele als aussichtsreicher Kandidat für eine EM-Nominierung. Der Kapitän des BVB nimmt an der Europameisterschaft jedoch nicht teil, wie er selbst am Dienstag bekannt gab. Die Entscheidung sei in Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw gefallen.

"Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende 'Gott sei Dank' erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren", schrieb Marco Reus auf Instagram. Der 31-Jährige hatte zuletzt im Oktober 2019 für Deutschland gespielt.

Der 31-Jährige betonte: "Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, da ich immer voller Stolz bin, wenn ich für mein Land auflaufen darf. Aber nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB, bin ich zum Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu erholen!"

Reus werde die Pause "sinnvoll nutzen, um optimal in die neue Saison starten zu können". Joachim Löw und dem gesamten Team wünsche er "alles, alles Gute für die EM". Reus werde "als Fan mitfiebern und die Daumen drücken".

Hummels und Müller im EM-Aufgebot?

Joachim Löw wird am Mittwoch (12:30 Uhr) seinen 26-köpfigen EM-Kader in einer Video-Veranstaltung für die am 11. Juni beginnende Fußball-Europameisterschaft verkünden.

Möglich, dass der Bundestrainer dabei auf Reus-Mitspieler Mats Hummels in der Innenverteidigung setzt. Laut "Sport1" zählt der BVB-Routinier zum Aufgebot. Gleiches könnte für Thomas Müller vom FC Bayern gelten.

Am 28. Mai startet die deutsche Nationalmannschaft ins Trainingslager, das in Seefeld abgehalten wird. Am 1. Juni muss Löw seinen Kader spätestens bei der UEFA bestätigt haben. Vor dem deutschen EM-Start gegen Frankreich (15.06.) bestreitet die DFB-Auswahl gegen Dänemark (02.06.) und Lettland (07.06.) zwei Testspiele.