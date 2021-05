Diese Bedingungen stellte Müller für sein DFB-Comeback

unknown

Thomas Müller (r.) kehrt für die EM wohl zurück in die deutsche Nationalmannschaft

Mit der offiziellen Kader-Bekanntgabe für die Fußball-Europameisterschaft am Mittwochmittag (ab 12:30 Uhr) wird sie perfekt gemacht: Die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft. Grundsätzlich soll der Starspieler des FC Bayern München von Beginn an begeistert von einem Comeback im DFB-Trikot gewesen sein, trotzdem knüpfte Müller wohl einige Bedingungen an seine Rückkehr nach knapp zwei Jahren.

Nach Informationen der "Sport Bild" machte der 31-Jährige schnell seinen Führungsanspruch deutlich: Müller will bei der EM, die in einem Monat mit dem Gruppenspiel gegen Frankreich für die Deutschen starten wird (15. Juni ab 21:00 Uhr), eine ähnliche Rolle einnehmen, wie sie ihn vor allem in den letzten eineinhalb Jahren unter Hansi Flick beim FC Bayern so stark gemacht hat: Wortführer auf und abseits des Platzes, Taktgeber im Spiel und Leader in der Kabine.

Thomas Müller ist mit seiner Erfahrung aus unter anderem zehn deutschen Meisterschaften, zwei Champions-League-Siegen und dem WM-Titel von 2014 der erfolgreichste Titelsammler der deutschen Fußball-Geschichte. Er untermauerte seine Wertigkeit in den Telefongesprächen mit Joachim Löw mit seinem direkten Führungsanspruch, auch wenn er seit über zwei Jahren kein Spiel mehr für die DFB-Auswahl bestritten hat.

Müller bestritt bisher 100 Länderspiele für Deutschland

Der scheidende Bundestrainer hat sich nun offensichtlich darauf eingelassen, eine bestehende neue Hierarchie im Team durch die Rückkehr des 100-fachen Nationalspielers Müller zumindest für sein letztes großes Turnier wieder aufzubrechen und veränderte Strukturen zuzulassen.

Wie erfolgreich ein verlängerter Trainerarm Müller auf dem Feld agiert und wie sehr eine Mannschaft davon profitieren kann, hat er in den letzten beiden Spielzeiten im Trikot des deutschen Rekordmeisters aus München unter Beweis gestellt.

In der Zeit unter Hansi Flick kam Müller allein in 54 Bundesliga-Begegnungen auf herausragende 59 Torbeteiligungen. Vor allem als Vorbereiter tritt er beim FC Bayern auf der Zehner-Position in Erscheinung, außerdem als großer Kommunikator auf dem Rasen.

Seine konkreten Pläne mit der langjährigen Nummer 13 der deutschen Nationalmannschaft wird der Bundestrainer wohl noch am Mittwoch präsentieren.