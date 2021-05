Medien: Hütter spricht schon mit Gladbach-Stars

Revierfoto via www.imago-images.de

Adi Hütter verlässt Eintracht Frankfurt für die Fohlen aus Gladbach

Auf der Zielgeraden der Saison hat Eintracht Frankfurt die sicher geglaubte Champions-League-Qualifikation noch verspielt. Viele sehen in Trainer Adi Hütter dafür einen der Hauptverantwortlichen. Die Kritik am Österreicher dürfte nach einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" nicht leiser werden.

Denn wie das Sportblatt am Mittwoch berichtet, bereitet Hütter parallel zu seiner (erfolglosen) Abschiedstour aus Frankfurt bereits die Spielzeit mit seinem neuen Klub aus Mönchengladbach vor. Der Trainer soll schon Kontakt zu einigen Spielern der Fohlen aufgenommen und ihnen seine Pläne für die Zukunft erläutert haben.

Auch mit dem Management um Max Eberl hat Hütter dem Bericht zufolge schon ge- und Dinge wie die Planung der Saisonvorbereitung besprochen. Zur Scouting-Abteilung der Gladbacher habe es ebenfalls Kontakt gegeben, konkrete Transferplanungen sind aber offenbar noch nicht angelaufen. Diese sollen erst nach der Spielzeit in die Wege geleitet werden.

Bei den Frankfurter Fans dürften diese Nachrichten nicht sonderlich gut ankommen. Nicht wenige sehen in Hütter eh schon einen der Schuldigen für die sportliche Talfahrt der Hessen. Dass der Österreicher mit seinem Kopf in Teilen schon in Gladbach ist, wird die Kritik eher noch befeuern.

Welchen Anteil hat Hütter an der Eintracht-Talfahrt?

Dass der frühzeitig angekündigte Abgang des Trainers die Leistungen der Mannschaft beeinträchtigt hat, lässt sich allein schon an den Ergebnissen ablesen. Seit Bekanntgabe des Hütter-Wechsels gewannen die Frankfurter nur noch eins von fünf Spielen, holten lediglich vier von 15 möglichen Punkten.

Auch bei den Vereinsverantwortlichen wuchsen in dieser Phase die Zweifel am Trainer. Die "Bild" berichtete vor wenigen Tagen, dass die sportliche Leitung mehrfach über eine vorzeitige Entlassung nachdachte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist ebenfalls überzeugt davon, dass die sportliche Talfahrt mit Hütters Abschied in Verbindung steht. Das Saisonfinale wäre ohne die vorzeitige Abschiedsankündigung "ein komplett anderes gewesen", schrieb der "Sky"-Experte in seiner Kolumne.