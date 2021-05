Medien: Schalke-Bosse sichten intensiv HSV-Spiele

Jürgen Fromme

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 sichten HSV-Spiele

Beim FC Schalke 04 läuft die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga auf Hochtouren. Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder sichten dafür offenbar auch intensiv Spiele des Hamburger SV.

Seit inzwischen drei Jahren krebst der einst so glorreiche HSV in der zweiten Liga herum. Auch in dieser Saison verpassten die Rothosen die so heiß ersehnte Rückkehr ins Oberhaus. Kein Wunder also, dass man beim FC Schalke 04 erpicht darauf ist, die Fehler der Hamburger nach dem eigenen, längst feststehenden Abstieg zur kommenden Saison nicht zu wiederholen.

Den direkten Wiederaufstieg wollen die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel zwar nicht als offizielles Ziel ausgeben. Insgeheim hofft rund um das Berger Feld aber natürlich jeder, dass Schalke 2022/2023 wieder erstklassig ist.

Um diesen Weg für die Knappen möglich zu machen, sichten Knäbel und der neue Sportdirektor Rouven Schröder laut "Sport Bild" aktuell akribisch Videos von Zweitligapartien des HSV. Immer mit der Fragestellung im Kopf: Was fehlt den Hanseaten, was wir in der kommenden Spielzeit besser machen können?

FC Schalke 04: Darum wurden Danny Latza und Simon Terodde geholt

Dem Bericht zufolge habe unter anderem dieses Video-Studium zur Verpflichtung von Danny Latza geführt. Die S04-Bosse hätten festgestellt, dass dem Team für den durch Physis bestimmten Fußball im Unterhaus ein laufstarker Spieler fehlt. Latza, aktuell noch Kapitän des FSV Mainz 05, spult pro 90 Minuten in der Bundesliga 12,23 Kilometer ab - ein starker Wert.

Schalke sei nach der Sichtung der HSV-Spiele zudem auf der Suche nach Spielern, die auch körperlich dagegen halten. Die Erkenntnis, die dahinter steckt: Die Hamburger Profis hätten in den entscheidenden Duellen zu brav agiert.

Und: Die Verpflichtung von HSV-Knipser Simon Terodde basiere auf der Erkenntnis, dass in der zweiten Liga dringend ein treffsicherer Torjäger nötig sei. Der frühere Kölner, Stuttgarter und Bochumer traf für Hamburg in dieser Saison bislang 23 Mal.