Ausrüsterkrieg um Robert Lewandowski

Robert Lewandowski traf für den FC Bayern 40 Mal in dieser Saison

Am Samstag im letzten Bundesligaspiel der Saison gegen den FC Augsburg könnte Robert Lewandowski mit einem Treffer den "ewigen" Tor-Rekord von Gerd Müller brechen. Danach steht für den Superstar des FC Bayern eine Entscheidung an, bei der es in erster Linie wohl um sehr viel Geld geht.

Gleichgezogen ist Robert Lewandowski mit Gerd Müller bereits: Beim 2:2 des FC Bayern am 33. Spieltag beim SC Freiburg erzielte der Pole seinen 40. Saisontreffer.

Knipst Lewandowski auch gegen Augsburg, ist er alleiniger Rekordhalter. Dabei galt Müllers legendäre Marke aus der Saison 1971/1972 jahrzehntelang als unknackbar.

"Gerd Müller hat so viele Rekorde. Zudem ist er selbst ein ehrgeiziger Torjäger gewesen - ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere", reagierte Lewandowski gegenüber "Bild" auf Forderungen, er solle zurückziehen und dem seit vielen Jahren an Demenz erkrankten "Bomber" seinen Eintrag in die Geschichtsbücher lassen.

Der neue Bundesliga-Meilenstein wäre ein weiterer beeindruckender Erfolg in der ohnehin so glanzvollen Laufbahn des 32-Jährigen, der 2014 vom BVB an die Säbener Straße gewechselt war.

FC Bayern: Robert Lewandowski nicht mehr an Nike gebunden

Unklar ist allerdings noch, mit welchen Fußballschuhen Lewandowski gegen Augsburg auf Rekord-Jagd gehen wird.

Zwar war der amtierende Weltfußballer seit 2009 an Nike gebunden. Der Vertrag zwischen Lewandowski und dem US-amerikanischen Sportartikel-Giganten ist laut "Bild" aber ausgelaufen.

Demnach ringen nun auch die Nike-Konkurrenten Puma und Adidas um Lewandowski, der Schuhe beider Marken sowohl im Training als auch in Pflichtspielen in dieser Saison bereits testete.

Nike-Vertrag nach Vorbild von Cristiano Ronaldo?

Klar ist: In dem Ausrüster-Poker geht es um viel Geld. Lewandowski kassierte bei Nike zuletzt "nur" eine niedrige einstellige Millionen-Summe pro Jahr und will künftig deutlich mehr einstreichen.

Von den US-Amerikanern soll er deswegen eine eigene Markenlinie fordern, nach Vorbild von Cristiano Ronaldo. Dann wäre der Bayern-Torjäger auch an den Verkaufserlösen der mit ihm vermarkteten Produkte beteiligt - und würde kräftig abkassieren.

Richtig begeistert soll man bei Nike von Lewandowskis Forderungen nicht sein: Bislang zögere das Unternehmen noch, den Vertrag mit dem Rekordsammler zu dessen Konditionen zu erneuern, heißt es.