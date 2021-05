BVB interessiert? Henderson droht mit Abschied

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Der BVB beschäftigt sich angeblich mit Dean Henderson von Manchester United

Dean Henderson hat seinen Posten als Nummer eins im Tor von Manchester United wohl wieder an David de Gea verloren. Ein Umstand, der den Keeper angeblich dazu bewogen haben soll, den Red Devils mit einem Wechsel zu drohen. Der BVB gilt gilt wie weitere europäische Topklubs als potenzieller Abnehmer.

Das, was er unbedingt verhindern wollte, ist nun erneut eingetreten: Dean Henderson hat seinen zwischenzeitlichen Stammplatz an David de Gea verloren. Der Engländer könnte wegen seiner erneuten Degradierung Konsequenzen ziehen.

Gegenüber Manchester United hat Henderson laut "Sky Sports" kommuniziert, dass er den Klub bei anhaltender Nichtberücksichtigung im Sommer verlassen wird. Borussia Dortmund wird das mindestens zur Kenntnis genommen haben.

Beim BVB überzeugten 2020/21 weder Roman Bürki noch Marwin Hitz auf ganzer Linie. Wie "Sky Sports" schon im Februar berichtete, seien der BVB und Tottenham Hotspur, der FC Chelsea sowie der AC Mailand an einer Zusammenarbeit mit Henderson interessiert.

Kein Wunder: Die Bilanz des 24-Jährigen ist nahezu blitzsauber. Im März rutschte Henderson in der Torhüter-Hackordnung vor de Gea. Mit Henderson zwischen den Pfosten kassierte United nur eine Niederlage und kletterte von Platz fünf auf den zweiten Rang der Premier League. Beim 1:1 gegen den FC Fulham am Dienstag musste Henderson aber wieder den ungeliebten Bankplatz einnehmen.

Torhütersituation bei Manchester United noch nicht geklärt

Laut "Sky Sports" ist noch nicht geklärt, wie die Red Devils in der kommenden Saison auf der Keeper-Position planen. In den nächsten zwei Wochen sollen intern Gespräche über Hendersons Zukunft stattfinden. Dass de Gea und Henderson dem Verein im Doppelpack erhalten bleiben, sei unwahrscheinlich, heißt es.

Sehr wahrscheinlich wird de Gea auch im abschließenden Meisterschaftsspiel bei den Wolverhampton Wanderers (Sonntag, 17 Uhr) den Vorzug erhalten. United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer ließ zumindest offen, wer das Finale in der Europa League gegen den FC Villarreal (26. Mai) bestreiten wird.

"David ist jetzt an der Reihe zu spielen. Natürlich hat er in Europa gespielt, Dean hat die meisten Ligaspiele bestritten, also ist es für mich wichtig, zwei Torhüter für das Finale bereit zu haben", sagte Solskjaer.

Zahlreiche Torhüter beim BVB gehandelt

Henderson ist nicht der einzige Torhüter, der in den letzten Wochen und Monaten mit einem BVB-Wechsel in Verbindung gebracht wurde. Mike Maignan (OSC Lille), Gregor Kobel (VfB Stuttgart) sowie Alexander Nübel (FC Bayern) waren ebenfalls bereits Gegenstand von Wechselspekulationen.

Hendersons Vertrag ist noch langfristig bis 2025 datiert. Was einen BVB-Wechsel ziemlich unwahrscheinlich macht, ist das für Corona-Verhältnisse extrem hohe Gehalt der britischen Torhüterhoffnung. Henderson soll jährlich rund 7,3 Millionen Euro kassieren. Mit der wohl horrenden Ablöse ein Gesamtpaket, das für den BVB kaum umsetzbar scheint.