Dreyer begrüßt Frauen-Initiative im Fußball

unknown

Malu Dreyer freut sich über Frauen-Initiative im Fußball

Die Initiative für mehr Frauen und Geschlechtergerechtigkeit im Fußball erhält für ihr Positionspapier prominente Unterstützung aus der Politik.

"Wir brauchen Gleichberechtigung in allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). "Ich begrüße es sehr, dass so viele Frauen aus dem Spitzensport deutlich machen, dass sie bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen."

Das zeige: "Das Potenzial an tollen, hochqualifizierten Frauen ist da. Niemand kann mehr behaupten, dass es an Frauen fehle, die qualifiziert oder motiviert wären." Dazu sei grundsätzliche Bereitschaft nötig. "Was es braucht, ist lediglich der Wille zur Veränderung. Hierzu kann ich alle nur ermutigen: Es gewinnen alle, wenn Männer und Frauen auch im Sport gleichberechtigt teilhaben."

Am Mittwoch hatten neun prominente Frauen aus dem Fußball ein Positionspapier unter dem Motto "Fußball kann mehr" veröffentlicht. Darin stellt die Gruppe acht Forderungen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit auf, unter anderem eine Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen bei Fußballverbänden.