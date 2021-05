Nach Dubai-Wirbel: So plant Younes

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Amin Younes möchte bei Eintracht Frankfurt Wurzeln schlagen

Eine Meldung, das Management von Amin Younes suche in Dubai nach einem neun Klub für seinen Klienten, sorgt bei Eintracht Frankfurt für Verwunderung. Der Offensivstar dagegen soll seine Zukunft dagegen weiterhin bei der SGE planen.

Vor wenigen Tagen schrieb die "Bild", dass der Berater von Amin Younes über arabische Mittler den Markt in Dubai sondiere. Ein Gerücht, das überraschend aufkam – offenbar für alle Betroffenen. Laut "Sport1" sorgte jene Meldung bei Eintracht Frankfurt wie auch Younes für Verstimmung.

Nach einem zwischenzeitlichen Leistungshoch war es für den variablen Offensivspieler in den vergangenen Wochen nicht immer einfach. Trainer Adi Hütter hatte für Younes meist nur noch einen Platz auf der Bank übrig. Für den siebenfachen Nationalspieler ändert das aber wohl nichts an seinen Planungen.

Dem Sportsender zufolge sieht Younes seine Zukunft weiterhin am Frankfurter Stadtwald. "Ich habe meinen Hafen gefunden", sagte der 27-Jährige erst kürzlich im "FAZ"-Interview. Das mit dem SSC Neapel vereinbarte Leihgeschäft ist noch bis 2022 datiert und beinhaltet eine Kaufoption. Wann diese gezogen werden muss, ist nicht bekannt.

Eintracht Frankfurt - Amin Younes im Clinch mit Adi Hütter?

Unmöglich scheint es nicht, dass der mit den Neapolitanern ausgehandelte Passus schon in wenigen Wochen aktiviert wird. Immerhin steht Hütter, mit dem es nach der Partie in Dortmund (1:2) Streit gegeben haben soll, schon bald nicht mehr in Diensten der Eintracht und der neue Sportvorstand Markus Krösche geht unbelastet in mögliche Verhandlungen.

Erst vor Kurzem sorgte Younes allerdings für Aufsehen, als er sich auf Instagram zur Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts äußerte. Der gebürtige Düsseldorfer mit Wurzeln im Libanon positionierte sich dabei pro-palästinensisch.

Von Frankfurter Seite erhielt der Offensivstar wie auch andere Spieler nach aufgekommener Netzkritik Rückendeckung. "Nach einem sehr positiven Austausch mit den betroffenen Spielern gibt es keinen Zweifel an ihrer friedlichen Gesinnung", teilte Eintracht Frankfurt mit. Younes will in Zukunft wieder aufgrund seiner sportlichen Leistungen in den Schlagzeilen stehen.